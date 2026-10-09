Mỹ chi 743 triệu USD phát triển SLCM-N và bước tiến tàu ngầm pin lithium-ion của Nhật Bản

Bức tranh quân sự quốc tế ghi nhận nhiều động thái công nghệ quốc phòng đáng chú ý. Trọng tâm là việc Hải quân Mỹ khởi động các gói thầu phát triển dòng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới, lực lượng hải quân Nhật Bản bổ sung khí tài ngầm chạy bằng pin tiên tiến và những chi tiết kỹ thuật bất ngờ thu thập được từ mảnh vỡ máy bay không người lái tại Đông Âu.

Mỹ chi 743,57 triệu USD chế tạo mẫu thử tên lửa hành trình hạt nhân SLCM-N

Văn phòng Các chương trình hệ thống chiến lược (SSP) thuộc Hải quân Mỹ công bố 5 thỏa thuận chế tạo mẫu thử có tổng trị giá 743,57 triệu USD cho chương trình tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển SLCM-N. Dự án có sự cạnh tranh trực tiếp giữa ba liên danh phát triển tên lửa và tích hợp hệ thống bay gồm Dynetics (thuộc Leidos), Raytheon và Northrop Grumman. Hai nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp ống chứa phóng gồm Northrop Grumman Mission Systems và Pacific Engineering, với thời hạn hoàn tất công việc kéo dài đến hết năm 2027.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm. SLCM-N sẽ khôi phục năng lực tên lửa hành trình hạt nhân trên biển mà Mỹ đã bỏ từ năm 1992. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Về yêu cầu kỹ thuật, hệ thống phóng mới phải tương thích hoàn toàn với ống tải trọng đường kính 2,21 m trên các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia. Tàu ngầm Virginia Block III và Block IV sở hữu hai ống phóng này ở mũi, trong khi Block V được tích hợp thêm mô-đun với 4 ống phóng bổ sung. Mỗi ống phóng là một cụm hoàn chỉnh gồm tên lửa hạt nhân, tầng đẩy tăng cường dưới nước và thiết bị kích hoạt rời ống.

Vũ khí mới dự kiến mang đầu đạn W80-5 với các mức đương lượng nổ tùy chọn khoảng 5 hoặc 150 kiloton. Việc phát triển SLCM-N đánh dấu sự tái xuất của năng lực tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển kể từ khi dòng TLAM-N bị loại biên vào năm 1992. Theo ước tính từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), chi phí dành cho tên lửa và đầu đạn giai đoạn 2023 - 2032 rơi vào khoảng 10 tỉ USD, với lộ trình triển khai hạn chế đặt mục tiêu trước tháng 9/2032.

Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm lớp Taigei thứ bảy trang bị pin lithium-ion

Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công diesel-điện JS Shogei (SS-519) tại nhà máy đóng tàu Kobe. Đây là con tàu thứ bảy thuộc lớp Taigei hiện đại của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, có giá trị đóng mới 80,5 tỉ yên (tương đương khoảng 509 triệu USD), dự kiến bàn giao chính thức vào tháng 3/2028.

Tàu ngầm JS Shogei (SS-519) trong lễ hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Kobe ngày 8/10. Ảnh: MHI

JS Shogei có chiều dài 84 m, rộng 9,1 m và lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.000 tấn. Hệ thống động lực của tàu kết hợp giữa hai động cơ diesel Kawasaki 12V 25/31 với hệ thống pin lithium-ion dung lượng lớn, tạo ra tổng công suất 4.413 kW và tốc độ lặn tối đa khoảng 37 km/h. Khác với ắc quy axit-chì hay động cơ không khí tuần hoàn Stirling trước đây, pin lithium-ion cho phép tích trữ mật độ năng lượng cao hơn, rút ngắn thời gian chạy máy nạp điện gần mặt biển nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Hỏa lực của tàu gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm ở mũi, tương thích với ngư lôi hạng nặng Type 18 và tên lửa hành trình chống hạm UGM-84L Harpoon Block II có tầm bắn 248 km. Con tàu trang bị tổ hợp định vị thủy âm ZQQ-8, bệ máy móc treo nổi chống rung chấn cùng cột quang điện tử không xuyên vỏ chịu áp để duy trì khả năng ẩn mình tối ưu.

Ba Lan phát hiện thẻ SIM nội địa gắn trong xác UAV Gerbera

Viện Công tố khu vực Lublin của Ba Lan đã tạm đình chỉ điều tra vụ việc các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận đêm 9 rạng sáng 10/9/2025 do chưa xác định được đối tượng vận hành. Quá trình khám nghiệm mảnh vỡ ghi nhận chi tiết kỹ thuật đáng chú ý: một số UAV Gerbera rơi xuống lãnh thổ Ba Lan có chứa thẻ SIM của các nhà mạng viễn thông nội địa.

Xác UAV Gerbera tìm thấy gần Mniszków, Ba Lan, sau vụ xâm nhập tháng 9/2025. Ảnh: lodz.se.pl

Đợt xâm nhập ghi nhận hàng chục UAV Gerbera rơi rải rác trên nhiều tỉnh thành như Lublin, Mazowieckie và Łódź. Thiết bị này vốn được chế tạo với chi phí thấp từ vật liệu xốp và gỗ dán, chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ bay mồi nhử nhằm làm quá tải hệ thống phòng không đối phương. Việc gắn thẻ SIM cùng modem mạng di động cho phép thiết bị truyền dữ liệu vị trí và tình trạng hoạt động thông qua trạm thu phát sóng nội địa mà không cần phụ thuộc vào thiết bị thu phát vô tuyến tầm xa.

Diễn biến trên từng thúc đẩy Ba Lan viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tham vấn đồng minh. NATO ngay sau đó triển khai chiến dịch Eastern Sentry nhằm siết chặt bảo vệ vùng trời sườn phía đông, huy động nhiều tiêm kích hiện đại và khí tài tên lửa phòng không Patriot tới khu vực nhằm tăng cường năng lực đánh chặn.