Mỹ chi 694 triệu USD đặt hàng sản xuất tên lửa tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh

Một tên lửa được phóng từ trên không. Ảnh minh họa: Lockheed Martin.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã nhận hợp đồng trị giá 694 triệu USD từ Không quân Mỹ để sản xuất tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không ARRW. Cùng với hợp đồng này, doanh nghiệp đang mở rộng nhà máy tại bang Alabama nhằm tăng gấp ba diện tích sản xuất dành cho chương trình, chuẩn bị năng lực chế tạo ở quy mô lớn hơn.

Được thiết kế để bay với tốc độ vượt Mach 5, tức nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh, ARRW hướng tới khả năng giúp quân đội Mỹ tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa trong thời gian ngắn. Hợp đồng mới đánh dấu bước tiến trong nỗ lực đưa hệ thống tấn công siêu vượt âm phóng từ máy bay vào giai đoạn sản xuất.

Động thái này cũng đưa năng lực sản xuất công nghiệp trở thành trọng tâm. Lockheed Martin đã bắt đầu mở rộng cơ sở tại thành phố Troy, bang Alabama, để phục vụ việc chế tạo tên lửa và chuẩn bị đáp ứng sản lượng lớn hơn. Dự án được triển khai sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm cùng Không quân Mỹ.

Nhà máy tại Alabama mở rộng năng lực sản xuất

Lockheed Martin đã khởi công mở rộng tòa nhà P-20 tại cơ sở ở Troy, bổ sung khoảng 47.000 feet vuông, tương đương 4.366 m², diện tích phục vụ sản xuất. Sau khi hoàn thành, khu vực dành riêng cho chương trình ARRW sẽ có diện tích gấp ba lần hiện nay.

Dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm tại Mỹ trong bốn năm tới. Nhà máy cũng sẽ được trang bị để công nhân chế tạo tên lửa bằng các phương pháp sản xuất tiên tiến, robot và công nghệ số.

Trước khi nhận được nguồn tài trợ của chính phủ cho dự án, Lockheed Martin đã cam kết đầu tư 67 triệu USD vào việc mở rộng cơ sở và mua sắm thiết bị liên quan.

Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch rộng hơn của tập đoàn, theo đó Lockheed Martin dự kiến chi từ 8-9 tỷ USD đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu đạn dược ngày càng tăng.

Hiện Alabama là nơi làm việc của gần 4.000 nhân viên Lockheed Martin. Việc mở rộng diện tích sản xuất có thể củng cố vai trò của bang trong mạng lưới sản xuất quốc phòng của tập đoàn, trong bối cảnh Không quân Mỹ hướng tới chế tạo ARRW ở quy mô lớn hơn.

Oanh tạc cơ B-52 mang tên lửa siêu vượt âm

Không quân Mỹ thiết kế ARRW để tích hợp với máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress. Sự kết hợp này cho phép máy bay phóng tên lửa tốc độ cao nhằm vào các mục tiêu ở khoảng cách đáng kể, giúp máy bay mang phóng tránh xa một số mối đe dọa từ đối phương.

Với tốc độ vượt Mach 5, ARRW có thể di chuyển nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Quỹ đạo bay siêu vượt âm được thiết kế nhằm rút ngắn khoảng thời gian đối phương có thể phát hiện, đánh giá tình hình và phản ứng trước một cuộc tấn công.

Tuy nhiên, tốc độ không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của tên lửa. ARRW còn phải chịu được nhiệt độ cực cao phát sinh do ma sát khí động học và duy trì độ chính xác trong suốt hành trình bay.

Lockheed Martin cho biết tên lửa sử dụng các vật liệu tiên tiến để kiểm soát nhiệt độ khắc nghiệt. Hệ thống công nghệ tích hợp trên tên lửa được thiết kế nhằm duy trì độ chính xác và khả năng tiêu diệt mục tiêu, đồng thời hỗ trợ tên lửa vượt qua nhiều loại hệ thống phòng thủ.

Những yêu cầu kỹ thuật này khiến khả năng sẵn sàng sản xuất trở thành một cột mốc quan trọng của chương trình. Chuyển từ giai đoạn phát triển và thử nghiệm sang sản xuất đòi hỏi các quy trình có thể lặp lại ổn định, bảo đảm những thiết bị phức tạp được chế tạo với chất lượng đồng đều và đạt sản lượng cần thiết.

Sản xuất tên lửa nhằm tăng cường năng lực tấn công chiến lược

Ông Tim Cahill, Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết hợp đồng mới thể hiện khả năng của tập đoàn trong việc nhanh chóng đưa các hệ thống tiên tiến vào sản xuất. Ông mô tả ARRW là loại vũ khí có độ chính xác cao, được phát triển nhằm mở rộng các phương án tấn công của Không quân Mỹ.

Lockheed Martin vẫn tiếp tục các hoạt động nghiên cứu và phát triển song song với việc chuẩn bị năng lực chế tạo. Tập đoàn cho biết những nỗ lực này nhằm đáp ứng yêu cầu của Không quân Mỹ về một loại vũ khí siêu vượt âm phóng từ máy bay.

Hợp đồng sản xuất đánh dấu cột mốc đáng kể về năng lực công nghiệp của chương trình. Tuy nhiên, riêng việc ký hợp đồng chưa đủ để xác định tốc độ Không quân Mỹ sẽ tiếp nhận các tên lửa có khả năng triển khai tác chiến.

Thông báo được cung cấp không nêu cụ thể lịch bàn giao, số lượng tên lửa sẽ được sản xuất hoặc thời điểm triển khai.

Dù vậy, việc mở rộng nhà máy tại Alabama tạo nền tảng công nghiệp cần thiết để hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của chương trình. Tiến độ dự án sẽ góp phần quyết định Lockheed Martin có thể chuyển các thành quả nghiên cứu và phát triển thành những hệ thống vũ khí hoàn chỉnh cho quân đội Mỹ nhanh đến đâu.

Theo IE