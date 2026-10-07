Mỹ chi 24,4 tỷ USD tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Hải quân Mỹ trao cho Raytheon, công ty thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá tối đa 24,4 tỷ USD để đẩy nhanh sản xuất tên lửa SM-6.

Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, kèm 2 năm tùy chọn, nhằm tăng sản lượng và bảo đảm nguồn cung ổn định cho Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hợp đồng sẽ giúp ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng dự báo nhu cầu dài hạn.

Qua đó, các doanh nghiệp có thể mở rộng lực lượng lao động, tăng năng lực sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng.

Raytheon cho biết hãng đã đầu tư vào nhân lực, cơ sở sản xuất và tự động hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với SM-6.

Hãng cũng đang tìm cách tháo gỡ những điểm nghẽn trong dây chuyền nhằm nâng sản lượng. Theo RTX, kế hoạch mới sẽ hỗ trợ tốc độ sản xuất hơn 500 quả SM-6 mỗi năm.

Tên lửa phòng không SM-6 được thiết kế để đánh chặn máy bay và tên lửa, đồng thời có khả năng thực hiện nhiệm vụ chống hạm.

Tên lửa có thể được phóng từ nhiều loại tàu chiến Mỹ và các bệ phóng trên đất liền.

Hải quân Mỹ cho biết SM-6 sử dụng đầu dò radar chủ động kết hợp bán chủ động, cho phép mở rộng phạm vi tác chiến phòng không.

SM-6 cũng được phát triển để đối phó tên lửa đạn đạo và các mối đe dọa cơ động tốc độ cao.

Phó đô đốc Jon Hill, khi còn giữ chức giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, năm 2022 từng gọi SM-6 là năng lực phòng thủ siêu vượt âm duy nhất của Mỹ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông cũng mô tả năng lực này mới ở giai đoạn ban đầu.

Hợp đồng mới được công bố trong bối cảnh Mỹ đang bổ sung kho tên lửa đánh chặn sau các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Báo cáo ngày 15/9 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết Washington có thể đã sử dụng 1/2 đến 2/3 lượng dự trữ của một số loại tên lửa đánh chặn kể từ tháng 6/2025. Cơ quan này nhận định việc khôi phục kho dự trữ có thể mất ít nhất 5 năm.

Hợp đồng SM-6 vì vậy không chỉ nhằm tăng số lượng tên lửa sẵn sàng chiến đấu.

Đây còn là bước mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Mỹ.