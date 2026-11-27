Tàu USS George Washington (Ảnh: AP)

Ngày 16/11, hãng thông tấn AP đưa tin Mỹ tăng số tàu sân bay hiện diện gần Iran từ hai lên ba, mô tả đây là động thái phô diễn sức mạnh quân sự trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, một trong ba tàu sân bay đã rời khu vực.

Trong nhiều thập kỷ, tàu sân bay được xem là biểu tượng sức mạnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, theo bài phân tích trên trang Responsible Statecraft, những chiến hạm khổng lồ này ngày càng dễ bị phát hiện và có nguy cơ bị tấn công.

Theo dự báo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), mỗi chiếc trong số bảy tàu sân bay mà Hải quân Mỹ dự kiến mua trong 30 năm tới sẽ có giá trung bình 22 tỷ USD, chưa bao gồm máy bay hoạt động trên tàu.

Con số này cao hơn 44% so với mức dự báo 15,3 tỷ USD trong kế hoạch năm 2025 của Hải quân Mỹ, dù một phần mức tăng là do lạm phát.

Việc chi hơn 150 tỷ USD cho các tàu sân bay có thể hợp lý nếu năng lực tấn công của những chiến hạm này không gặp thách thức đáng kể. Tuy nhiên, tên lửa ngày càng có độ chính xác cao buộc tàu sân bay phải hoạt động xa đối phương hơn, trong khi ngày càng nhiều nguồn lực của nhóm tác chiến tàu sân bay được dành cho nhiệm vụ bảo vệ chính con tàu.

Theo Responsible Statecraft, sự phát triển của các loại vũ khí có khả năng đe dọa tàu sân bay, từ tên lửa đạn đạo đến máy bay không người lái hạng nặng, đang làm suy giảm lợi thế của những chiến hạm này.

Một trở ngại đối với việc thay đổi cơ cấu lực lượng của Hải quân Mỹ là quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu lực lượng này duy trì ít nhất 11 tàu sân bay đang hoạt động.

CBO lưu ý rằng dự báo chi phí đóng tàu sân bay lớp Ford chưa tính đến những thay đổi có thể xảy ra trong thiết kế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu các tàu sân bay mới quay trở lại sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước thay cho hệ thống phóng điện từ (EMALS) hiện đại hơn.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải phản đối tại Quốc hội Mỹ, do lo ngại chi phí tăng cao và tiến độ đóng tàu bị kéo dài.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine cho biết trong chuyến thăm gần đây tới USS Gerald R. Ford - tàu sân bay duy nhất được trang bị hệ thống phóng điện từ - rằng ông nhận thấy các thủy thủ đánh giá rất cao công nghệ này.

Trước đó, Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ cảnh báo việc thay đổi hệ thống máy phóng có thể khiến chi phí tăng thêm hàng tỷ USD và làm chậm tiến độ chương trình đóng tàu nhiều năm.

Đề xuất phát triển tàu sân bay không người lái

Theo bài phân tích, khả năng tự bảo vệ của các tàu sân bay cỡ lớn có thể đáp ứng yêu cầu trong những cuộc xung đột như cuộc chiến với Iran hiện nay. Tuy nhiên, tình hình có thể rất khác nếu Mỹ xảy ra xung đột quân sự với đối thủ lớn hơn.

Làm cho tàu sân bay không thể triển khai máy bay chiến đấu cũng tương đương với việc vô hiệu hoá con tàu. Bên cạnh đó, nếu phải hoạt động quá xa đối phương, các máy bay chiến đấu có tầm bay tương đối hạn chế trên tàu sân bay Mỹ sẽ khó phát huy hiệu quả.

Bài phân tích trên Responsible Statecraft cho rằng Hải quân Mỹ cũng cần xem xét chuyển một phần trong số 154 tỷ USD dự kiến dành cho các tàu sân bay cỡ lớn sang phát triển những tàu mang máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn, chi phí thấp hơn và khó trở thành mục tiêu tấn công hơn.

Một doanh nghiệp quốc phòng Pháp đã đề xuất thiết kế loại tàu này, trong khi Trung Quốc cũng đang phát triển tàu mang máy bay không người lái.

Thomas Barnett, cựu chuyên gia của Lầu Năm Góc, từng nhận định cách đây 15 năm rằng Mỹ nên chuyển sang thiết kế tàu sân bay đơn giản hơn, ít tốn kém hơn. Theo ông, những tàu mẹ có khả năng triển khai hàng loạt máy bay không người lái giá rẻ có thể tạo ra mối đe dọa lớn hơn với đối phương.