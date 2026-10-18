Mỹ chế tạo 'quái vật' xuyên Đại Tây Dương như thế nào?

Năm 1941, khi Thế chiến II đang diễn biến theo hướng bất lợi cho phe Đồng minh, Mỹ phải tính tới một kịch bản nghiêm trọng: nếu Anh thất thủ, các căn cứ không quân ở châu Âu có thể không còn để phục vụ những chiến dịch oanh tạc tầm xa.

Khi đó, những oanh tạc cơ như B-17 và B-24 chưa có đủ tầm hoạt động để xuất phát từ Bắc Mỹ, vượt Đại Tây Dương, đánh mục tiêu rồi quay về.

Không quân Lục quân Mỹ vì vậy đặt ra yêu cầu về một loại oanh tạc cơ hoàn toàn mới. Máy bay phải có khả năng bay liên lục địa, mang khoảng 10.000 pound bom và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ ở Bắc Mỹ.

Một tài liệu lịch sử của Không quân Mỹ cho biết yêu cầu ban đầu còn hướng tới bán kính tác chiến khoảng 5.000 dặm, tương đương hơn 8.000 km.

Năm 1941, thiết kế của Consolidated Aircraft được lựa chọn. Công ty này sau đó trở thành một phần của Consolidated Vultee và cuối cùng thuộc Convair.

Dự án mang tên XB-36 nhanh chóng trở thành một trong những chương trình máy bay tham vọng nhất của Mỹ thời kỳ đó.

Điểm gây choáng đầu tiên là kích thước. B-36 có sải cánh khoảng 70 m, lớn hơn nhiều oanh tạc cơ cùng thời.

Máy bay sử dụng 6 động cơ piston Pratt & Whitney R-4360 bố trí theo kiểu “đẩy”, với cánh quạt nằm phía sau cánh.

Cách bố trí này giúp tối ưu hóa thiết kế cánh nhưng cũng tạo ra những vấn đề kỹ thuật, đặc biệt về làm mát động cơ.

Chiến tranh kết thúc trước khi B-36 kịp tham chiến. Chiếc XB-36 đầu tiên thực hiện chuyến bay ngày 8/8/1946.. Khi đó, nó trở thành máy bay lớn nhất và nặng nhất từng bay.

Hai năm sau, những chiếc B-36 đầu tiên được trang bị cho Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ, viết nên chương mới của lực lượng oanh tạc cơ xuyên lục địa.

Oanh tạc cơ B-36 cũng nhanh chóng được cải tiến. Bốn động cơ phản lực General Electric J47 được bổ sung vào các phiên bản sau, nâng tổng số động cơ lên 10.

Cấu hình đặc biệt này khiến B-36 trở thành hình ảnh gần như độc nhất trong lịch sử hàng không quân sự Mỹ: một oanh tạc cơ khổng lồ với 6 động cơ piston và 4 động cơ phản lực cùng hoạt động.

Khả năng mang bom của oanh tạc cơ B-36 cũng rất lớn. B-36J có thể mang tới 86.000 pound, tương đương khoảng 39 tấn bom thông thường hoặc vũ khí hạt nhân.

Tầm bay của phiên bản này được Bảo tàng Không quân Mỹ ghi nhận khoảng 10.000 dặm, tương đương hơn 16.000 km.

Tên gọi “Peacemaker”, nghĩa là “người kiến tạo hòa bình”, phản ánh vai trò mà Mỹ gán cho chiếc máy bay.

Oanh tạc cơ B-36 chưa từng ném bom trong chiến đấu, nhưng tầm bay và khả năng mang vũ khí hạt nhân biến nó thành công cụ răn đe trong những năm đầu Chiến tranh Lạnh.

Oanh tạc cơ B-36 vì thế bắt đầu từ một câu hỏi chiến lược rất đơn giản: nếu Mỹ không còn căn cứ tiền phương, làm thế nào để vẫn đưa bom tới đối phương?

Câu trả lời của Washington là một “quái vật” có thể vượt đại dương bằng chính sức mạnh của mình.