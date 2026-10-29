Mỹ: Cháy tại tổ hợp hạt nhân chiến lược, kích hoạt loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp

Khu phức hợp K tại cơ sở Savannah River ở bang South Carolina. Ảnh: Savannah River Site

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, vụ cháy xảy ra tối 28/10 tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, thuộc Khu phức hợp Savannah River (SRS), gần thành phố Aiken, bang South Carolina. Đám cháy sau đó đã được dập tắt.

Ngay khi phát hiện sự cố, giới chức kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp. Những nhân viên không trực tiếp tham gia xử lý được yêu cầu tạm dừng công việc và trú ẩn tại chỗ để bảo đảm an toàn.

Cơ sở cũng tạm ngừng tiếp nhận phương tiện đi vào, trong khi hoạt động giao thông đường sắt, đường sông và đường hàng không gần khu vực bị hạn chế.

Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định chưa ghi nhận tình trạng nhiễm xạ bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng.

Đến 21 giờ 45 cùng ngày, giới chức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc khảo sát phóng xạ không phát hiện dấu hiệu nhiễm xạ có thể đo được. Các biện pháp bảo vệ được chấm dứt và cơ sở được phép khôi phục hoạt động bình thường vào ngày 29/10.

Theo truyền thông địa phương, đám cháy bùng phát trong một căn phòng và có thông tin về việc phát tán chất phóng xạ chưa qua lọc ở gần mặt đất. Một nhân viên được cho là đã phải nhập viện do bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, thông tin về việc phát tán chất phóng xạ chưa qua lọc không đồng nghĩa với việc đã xác nhận nhiễm xạ bên ngoài cơ sở.

Được xây dựng vào đầu những năm 1950, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, SRS ban đầu sản xuất plutonium và tritium phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân Mỹ.

Dù các lò phản ứng sản xuất đã ngừng hoạt động, tổ hợp vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của Washington.

SRS hiện thực hiện các hoạt động xử lý và bổ sung tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro được sử dụng trong đầu đạn hạt nhân, đồng thời quản lý vật liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ và triển khai các chương trình làm sạch môi trường.

Chính phủ Mỹ cũng đang phát triển một cơ sở tại SRS để chế tạo lõi plutonium cho đầu đạn hạt nhân, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân quốc gia.