Ông Trump và cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: X/Karoline Leavitt

Ông cũng đùa rằng bà Leavitt yêu con nhiều hơn yêu ông sau khi vị thư ký này rời Nhà Trắng để dành thêm thời gian cho gia đình. Theo NDTV, ông Trump đưa ra những nhận xét trên trong chương trình Saturday in America của Fox News hôm 21/11.

“Karoline rất tuyệt vời. Cô ấy là một vấn đề. Một vấn đề lớn. Tôi đã nói với cô ấy như vậy”, ông Trump nói, ám chỉ việc tìm kiếm một người có năng lực tương xứng với Karoline Leavitt trong vai trò thư ký báo chí là một thách thức. “Cô ấy quá giỏi. Biết tìm ai thay thế vào vị trí đó bây giờ?".

Ông Trump cũng khen ngợi vai trò mới của trợ lý cũ tại Fox News và dự đoán bà sẽ trở thành gương mặt quen thuộc trên kênh truyền hình này.

“Cô ấy yêu đứa bé hơn yêu tôi, thật tệ quá nhưng cô ấy đang làm rất tốt. Và giờ cô ấy tham gia Fox. Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao”, ông Trump nói.

Tháng 8, bà Leavitt thông báo sẽ từ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng, viện dẫn những khó khăn trong việc cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và trách nhiệm công việc nặng nề.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng sinh người con thứ hai, một bé gái tên là Viviana, hôm 1/5/2026. Sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản và trở lại làm việc, bà quyết định dành nhiều thời gian hơn cho hai con nhỏ.

Trong thông báo từ chức, Leavitt cho biết bà cảm thấy không thể dành cho các con sự quan tâm xứng đáng trong khi vẫn phải đáp ứng những yêu cầu công việc liên tục của một vị trí cấp cao nhiều áp lực. Bà mô tả việc sinh con trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thư ký báo chí Nhà Trắng là “giai đoạn vừa đáng nhớ nhất, vừa đầy thử thách nhất trong cuộc đời tôi”.

Việc tìm người kế nhiệm bà Leavitt không hề dễ dàng. Tháng 10, ông Trump bổ nhiệm nhà bình luận Katie Zacharia thay thế bà Leavitt. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của thư ký báo chí Nhà Trắng Zacharia chỉ kéo dài 5 ngày. Đài CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ xác nhận bà rời vị trí hôm 16/10, sau một tuần đối mặt với những chỉ trích và câu hỏi về lý lịch nghề nghiệp.

Sau đó, Tổng thống Trump thừa nhận việc tìm người thay thế phù hợp đang gặp khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho biết khoảng 100 người quan tâm đến vị trí này, nhưng thừa nhận không dễ tìm được người thay thế bà Leavitt.