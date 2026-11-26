Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quyết định được Chủ tịch FCC Brendan Carr công bố, đánh dấu bước tiến trong tham vọng xây dựng các trung tâm điện toán ngoài không gian, sử dụng năng lượng Mặt Trời nhằm tăng cường năng lực công nghệ của Mỹ.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Carr cho biết hệ thống vệ tinh Starmind của SpaceX và các hệ thống cạnh tranh khác sẽ khai thác năng lượng Mặt Trời, góp phần giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Tỷ phú Elon Musk gửi lời cảm ơn Chủ tịch FCC, đồng thời cho rằng dự án sẽ trở thành tài sản có giá trị lớn đối với Mỹ và thế giới.

Theo hồ sơ của FCC, đề xuất của SpaceX nhận được nhiều ý kiến phản đối, trong đó có kiến nghị từ Kuiper Systems LLC thuộc Amazon Leo, công ty Viasat và Hội Thiên văn học Mỹ. Trong kiến nghị gửi FCC hồi tháng 3/2026, Amazon cho rằng kế hoạch đưa 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo quá tham vọng, thiếu tính khả thi và có thể mất nhiều thế kỷ mới hoàn thành. Công ty này cũng chỉ trích SpaceX chưa cung cấp đủ thông tin kỹ thuật để chứng minh khả năng thực hiện dự án.

Amazon hiện phát triển hệ thống Internet vệ tinh cạnh tranh với Starlink của SpaceX. Trước đó, Chủ tịch FCC Brendan Carr chỉ trích Amazon, cho rằng công ty nên tập trung hoàn thành các mục tiêu phóng vệ tinh của mình, thay vì phản đối kế hoạch của đối thủ. Sau khi FCC công bố quyết định chấp thuận, Amazon từ chối bình luận.

SpaceX không phải doanh nghiệp duy nhất theo đuổi ý tưởng đưa các trung tâm điện toán AI lên không gian. Năm 2025, Google công bố dự án Project Suncatcher nhằm phát triển năng lực điện toán AI trên quỹ đạo. Đến tháng 10/2026, công ty đã đưa những chip điện toán đầu tiên lên không gian bằng tên lửa của SpaceX và vệ tinh của Planet Labs.

Trong khi đó, công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 3/2026 đã đề nghị FCC cấp phép phóng tối đa 51.600 vệ tinh lên quỹ đạo thấp của Trái Đất trong khuôn khổ dự án Project Sunrise. Hệ thống này dự kiến phối hợp với mạng Internet vệ tinh TeraWave, được Blue Origin công bố hồi tháng 1 cùng năm.

Tuy nhiên, kế hoạch của SpaceX làm dấy lên quan ngại trong giới khoa học về nguy cơ gia tăng ô nhiễm ánh sáng và rác vũ trụ. Nhà vật lý thiên văn Adam Becker, chuyên nghiên cứu các vấn đề không gian, cảnh báo việc triển khai một mạng lưới vệ tinh quy mô lớn như vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động quan sát thiên văn và làm gia tăng nguy cơ va chạm trên quỹ đạo.

Ông Becker đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra phản ứng dây chuyền khi vệ tinh hoặc các mảnh vỡ va chạm, tạo thêm rác không gian và dẫn đến những vụ va chạm tiếp theo. Theo ông, kịch bản này có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với các hoạt động khai thác và sử dụng không gian của nhân loại.

Trong văn bản chấp thuận, FCC cho biết cơ quan này đã bác bỏ một số ý kiến phản đối liên quan đến những vấn đề nằm ngoài phạm vi thẩm quyền, trong đó có các vấn đề môi trường và tác động đối với ngành thiên văn quang học. Trong khi SpaceX chưa đưa ra bình luận về những quan ngại nêu trên.