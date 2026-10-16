Mỹ cắt đứt nguồn thu quan trọng của Iran, tuyên bố không nhượng bộ

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran. (Nguồn: PBS)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, cơ quan này đã ngăn chặn các nỗ lực của Iran nhằm thâm nhập hệ thống tài chính quốc tế thông qua một ngân hàng Iraq - tổ chức cũng hỗ trợ các nhóm dân quân ủy nhiệm khủng bố của Iran.

Bằng cách giải thể các tổ chức này - bao gồm các ngân hàng ở nước ngoài và các trung gian tài chính ngầm đã luân chuyển hàng trăm triệu USD thông qua các công ty bình phong và chuyên gia ngoại hối trên khắp Trung Đông và châu Á - Bộ Tài chính Mỹ đang cắt đứt những nguồn thu quan trọng duy trì lực lượng quân sự và các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố, Bộ không nhượng bộ cho đến khi ngân khố của chính quyền Iran cạn kiệt và mọi nguồn hỗ trợ tài chính còn lại duy trì cỗ máy chiến tranh của nước này bị cắt đứt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Phát triển quốc tế về đầu tư và tài chính (IDB), có trụ sở tại Iraq, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện tiếp cận đồng USD cho Iran.

IDB đã lợi dụng quyền tiếp cận cơ chế đấu giá chuyển khoản bằng USD (nay đã bị giải thể) và duy trì mối quan hệ với các cơ quan Chính phủ Iran cũng như các nhóm dân quân thân Iran (IAMG) tại Iraq.

Ban đầu, IDB được các công ty Iran thành lập nhằm hỗ trợ nền kinh tế Iran và cung cấp USD cho nước này.

Bank Melli - ngân hàng đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt và từng có trụ sở ngay cạnh IDB tại Iraq - đã phải đóng cửa do các lệnh trừng phạt của Mỹ và chuyển toàn bộ vốn sang IDB.

IDB sử dụng nguồn vốn từ Iran để hoạt động kinh doanh, sau đó thu lợi nhuận và chuyển ngược về Iran.

(theo CNN)