Mỹ cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự Đại hội đồng LHQ nhưng kèm theo nhiều hạn chế

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 17/9 cho biết Washington sẽ cho phép phái đoàn nòng cốt của Iran tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nước chủ nhà.

Tuy nhiên phái đoàn Iran sẽ bị hạn chế đi lại và không được mua hàng xa xỉ cùng một số mặt hàng khác (nếu có nhu cầu).

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi nằm trong nhóm quan chức được cấp thị thực.

Quy mô phái đoàn năm nay dự kiến ít hơn năm ngoái. Việc cấp visa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran vẫn căng thẳng và hai nước đang vướng vào cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2.

Washington từ lâu đã áp dụng các hạn chế đi lại đối với quan chức Iran khi tới New York. Theo các quy định hiện hành, phạm vi hoạt động của phái đoàn Iran được giới hạn chủ yếu trong những khu vực cần thiết để thực hiện công việc chính thức tại LHQ.

Chính quyền Mỹ cũng mở rộng hạn chế đối với việc mua sắm của các quan chức Iran trong thành phố.

Phía Iran từng phản đối các điều kiện mà Mỹ áp đặt, cho rằng những hạn chế này là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, với tư cách nước chủ nhà của trụ sở LHQ, Mỹ vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc tạo điều kiện cho đại diện các quốc gia thành viên tham dự các hoạt động của tổ chức.

Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng LHQ khóa 81 bắt đầu trong tuần này tại New York. Tổng thống Pezeshkian dự kiến phát biểu ngày 23/9, một ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters cho biết cuộc xung đột Mỹ - Iran và những tác động đối với khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz, sẽ là một trong những chủ đề được quan tâm tại kỳ họp năm nay.

Việc Washington cấp thị thực cho lãnh đạo Iran diễn ra trong lúc hai nước vẫn đối đầu về nhiều vấn đề, từ chương trình hạt nhân đến hoạt động quân sự và tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Dù các cuộc đàm phán từng diễn ra, những bất đồng giữa Washington và Tehran vẫn chưa được giải quyết.

Quyết định cho phép phái đoàn Iran tới New York vì vậy tạo ra một tình huống đáng chú ý: Mỹ và Iran vẫn đối đầu gay gắt trên nhiều mặt, nhưng các kênh ngoại giao tại LHQ vẫn được duy trì.