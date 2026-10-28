Mỹ cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Brazil Bolsonaro giữa bối cảnh điều tra trong nước

Thông tin trên được công bố ngày 27/10, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh yêu cầu ông Bolsonaro giao nộp hộ chiếu để phục vụ cuộc điều tra về các cáo buộc rửa tiền. Về phần mình, Thượng nghị sĩ Bolsonaro phủ nhận mọi hành vi sai trái và từng khẳng định hồi đầu tuần rằng ông sẽ ở lại Brazil để lãnh đạo phe đối lập.

Ứng cử viên tổng thống Brazil Flavio Bolsonaro, thuộc Đảng Tự do, phát biểu sau khi thất bại trong vòng bầu cử tổng thống quyết định, tại Brasilia, Brazil, ngày 25/10. Ảnh Reuters.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã gọi hành động của vị thượng nghị sĩ này là "đáng xấu hổ". Ông Lula cũng từng cáo buộc các thành viên gia đình Bolsonaro tìm kiếm sự can thiệp của Mỹ vào nội bộ Brazil vì lợi ích chính trị.

Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, ban đầu từ chối công nhận kết quả bầu cử và tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả. Tuy nhiên, đảng của ông đã đưa ra thông cáo xác nhận chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu, nơi ứng viên bảo thủ này đã để thua với cách biệt hơn 4,4 triệu phiếu. Phản ứng trước sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự nghi ngờ, nói với các phóng viên rằng sự việc "có vẻ giống như một cuộc bầu cử bị gian lận khác".

Theo các hãng thông tấn lớn, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy cuộc bỏ phiếu có sai phạm. Mặc dù một số ý kiến chỉ trích bám vào quyết định gia hạn giờ bỏ phiếu vào phút chót, chiến thắng của ông Lula có cách biệt lớn và việc gia hạn này được đánh giá là không thể làm thay đổi cục diện kết quả.