Mỹ cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Brazil Bolsonaro giữa bối cảnh điều tra trong nước
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro cùng gia đình, cho phép họ nhập cảnh vào Mỹ, Reuters đưa tin. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nguồn tin cho biết ông Bolsonaro đã rời khỏi Brazil sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.
Thông tin trên được công bố ngày 27/10, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Brazil ra lệnh yêu cầu ông Bolsonaro giao nộp hộ chiếu để phục vụ cuộc điều tra về các cáo buộc rửa tiền. Về phần mình, Thượng nghị sĩ Bolsonaro phủ nhận mọi hành vi sai trái và từng khẳng định hồi đầu tuần rằng ông sẽ ở lại Brazil để lãnh đạo phe đối lập.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã gọi hành động của vị thượng nghị sĩ này là "đáng xấu hổ". Ông Lula cũng từng cáo buộc các thành viên gia đình Bolsonaro tìm kiếm sự can thiệp của Mỹ vào nội bộ Brazil vì lợi ích chính trị.
Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, ban đầu từ chối công nhận kết quả bầu cử và tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả. Tuy nhiên, đảng của ông đã đưa ra thông cáo xác nhận chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu, nơi ứng viên bảo thủ này đã để thua với cách biệt hơn 4,4 triệu phiếu. Phản ứng trước sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự nghi ngờ, nói với các phóng viên rằng sự việc "có vẻ giống như một cuộc bầu cử bị gian lận khác".
Theo các hãng thông tấn lớn, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy cuộc bỏ phiếu có sai phạm. Mặc dù một số ý kiến chỉ trích bám vào quyết định gia hạn giờ bỏ phiếu vào phút chót, chiến thắng của ông Lula có cách biệt lớn và việc gia hạn này được đánh giá là không thể làm thay đổi cục diện kết quả.
Nguồn CAND: https://cand.vn/my-cap-thi-thuc-cho-thuong-nghi-si-brazil-bolsonaro-giua-boi-canh-dieu-tra-trong-nuoc-post826110.html