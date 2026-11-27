Quyết định mang số DA 26-1273 do Cục trưởng Cục Không gian Courtney Reinhard thuộc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ký, cho phép Space Exploration Holdings LLC (SpaceX) sử dụng sóng vô tuyến để đo xa, theo dõi và điều khiển (TT&C) vệ tinh Starmind trong các tình huống dự phòng và khẩn cấp. FCC nhận định việc cấp phép phục vụ lợi ích công cộng, tạo điều kiện để SpaceX tiên phong ứng dụng công nghệ mới, qua đó củng cố vị thế của Mỹ trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo. Theo cơ quan này, những công nghệ vốn được triển khai trên mặt đất như bảo dưỡng, sản xuất và AI đang dần mở rộng lên quỹ đạo, kéo theo nhu cầu sử dụng phổ tần để duy trì các hoạt động dự phòng.

SpaceX nộp hồ sơ ngày 30/1/2026 và được FCC công bố tiếp nhận vào ngày 4/2. Sau đó, cơ quan này nhận được nhiều ý kiến từ công chúng. Trong quyết định cuối cùng, FCC chấp thuận phần lớn đề nghị của SpaceX nhưng tạm hoãn xem xét yêu cầu miễn trừ quy định buộc vệ tinh kết thúc nhiệm vụ ở độ cao dưới 2.000 km phải rời quỹ đạo và quay trở lại bầu khí quyển.

Thiết kế vệ tinh AI1. Ảnh: SpaceX

Theo giấy phép, chòm vệ tinh Starmind gồm 1.000.000 vệ tinh phi địa tĩnh (NGSO), phân bố trên nhiều lớp quỹ đạo, mỗi lớp cách nhau 50 km, ở độ cao từ 500 đến 1.002 km. Hệ thống sử dụng góc nghiêng quỹ đạo 30 độ và các góc nghiêng đồng bộ với Mặt Trời. Hồ sơ xác định sáu dải quỹ đạo hoạt động chính. Dải thấp nhất ở độ cao 550-568 km, có góc nghiêng 26-32 độ; dải cao nhất ở độ cao 967-1.002 km, có góc nghiêng 99,4 độ. Mỗi vệ tinh được thiết kế như một trung tâm dữ liệu không gian (ODC) hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

SpaceX cho biết Starmind sẽ sử dụng chủ yếu đường truyền quang học để trao đổi dữ liệu giữa các vệ tinh và kết nối với hai thế hệ đầu tiên của hệ thống Starlink. Sóng vô tuyến băng Ka chỉ đóng vai trò dự phòng khi đường truyền quang học gặp sự cố, với dải tần 18,8-19,3 GHz cho chiều truyền từ vệ tinh xuống mặt đất và 28,6-29,1 GHz cho chiều ngược lại.

Theo SpaceX, công ty không có kế hoạch sử dụng băng Ka thường xuyên, ngoại trừ một số tình huống khẩn cấp cần duy trì liên lạc. Trong trường hợp đó, vệ tinh Starmind sẽ kết nối trực tiếp với các trạm cổng mặt đất đã được cấp phép trong phạm vi phối hợp của hệ thống Starlink thế hệ thứ nhất và thứ hai. FCC nhận định khả năng toàn bộ hệ thống quang học gặp sự cố trên diện rộng, buộc cả triệu vệ tinh đồng loạt chuyển sang băng Ka, là rất thấp. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn yêu cầu SpaceX phải xin giấy phép trạm mặt đất trước khi cho Starmind kết nối với bất kỳ trạm cổng nào.

Băng Ka chỉ dùng dự phòng, không gây nhiễu vô tuyến

Trong Bảng phân bổ tần số của Mỹ, hai dải tần trên được dành ưu tiên chính cho dịch vụ vệ tinh cố định (FSS) phục vụ mục đích phi liên bang. SpaceX lập luận định nghĩa FSS hiện hành đã bao gồm hoạt động đo xa, theo dõi và điều khiển (TT&C) độc lập. Tuy nhiên, FCC vẫn đang lấy ý kiến về vấn đề này trong dự thảo quy định công bố ngày 5/3/2026. Do đó, Cục Không gian quyết định miễn áp dụng Bảng phân bổ tần số đối với riêng hoạt động TT&C của SpaceX, thay vì tự đưa ra kết luận về vấn đề đang được Ủy ban xem xét.

Đổi lại, SpaceX phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động không được bảo vệ và không gây nhiễu. Điều này có nghĩa công ty không được yêu cầu các nhà khai thác khác bảo vệ tín hiệu của mình, đồng thời phải tránh gây nhiễu cho hệ thống đang hoạt động. Khi nhận được báo cáo nhiễu kèm bằng chứng, SpaceX phải lập tức ngừng phát sóng cho đến khi khắc phục xong, sau đó thông báo bằng văn bản cho FCC.

Tại dải tần 28,6-29,1 GHz, SpaceX phải bảo vệ các hệ thống liên bang đang hoạt động và dự kiến triển khai trong tương lai. Công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật để các cơ quan liên bang đánh giá nguy cơ nhiễu, đồng thời điều chỉnh hoạt động nhằm ưu tiên các hệ thống này.

Với dải tần 18,8-19,3 GHz, SpaceX phải hoàn tất phối hợp với các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia và dịch vụ an toàn sinh mạng trước khi phát sóng. Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất phối hợp, công ty phải báo cáo FCC và gửi bản sao cho Cục Viễn thông và Thông tin Quốc gia (NTIA). SpaceX cũng phải cung cấp đầu mối liên lạc hoạt động 24/7 trước ngày vận hành ít nhất hai tuần.

Theo FCC, các điều kiện trên đủ để giải quyết lo ngại của Viasat và Hiệp hội Nhà cung cấp Internet không dây (WISPA) về nguy cơ nhiễu cộng dồn từ chòm vệ tinh quy mô một triệu chiếc. Đối với ý kiến của Đài quan sát Square Kilometre Array về khả năng bản thân chòm vệ tinh phản xạ sóng vô tuyến gây nhiễu, FCC bác bỏ vì cho rằng lập luận này không gắn với hoạt động vô tuyến cụ thể của SpaceX và thiếu bằng chứng kỹ thuật.

Lộ trình SpaceX Starmind kéo dài đến năm 2040

Cục Không gian chấp thuận bốn đề nghị miễn trừ của SpaceX. Các nội dung gồm miễn một yêu cầu kê khai do phần mềm Schedule S còn hạn chế về kỹ thuật; miễn thủ tục xét duyệt theo vòng đối với hồ sơ vệ tinh phi địa tĩnh (NGSO); miễn nghĩa vụ ký quỹ bảo lãnh; và thay mốc triển khai cũ bằng thời hạn mới theo quy định Hiện đại hóa Không gian được FCC thông qua ngày 23/7/2026.

Việc được miễn thủ tục xét duyệt theo vòng không mang lại cho SpaceX quyền ưu tiên về phổ tần. Công ty vẫn phải bảo vệ các nhà khai thác đã được cấp phép ở những vòng trước, đồng thời phối hợp với tất cả người sử dụng phổ tần hiện tại và trong tương lai trên cùng dải tần.

Theo lịch triển khai mới, SpaceX phải đưa vệ tinh Starmind đầu tiên lên quỹ đạo và bắt đầu vận hành chậm nhất vào ngày 25/11/2033. Công ty phải hoàn thành 10% quy mô được cấp phép, tương đương 100.000 vệ tinh, trước ngày 25/11/2035; đạt 50%, tương đương 500.000 vệ tinh, trước ngày 25/11/2038 và hoàn tất toàn bộ chòm vệ tinh trước ngày 25/11/2040. Nếu không đáp ứng bất kỳ mốc nào, giấy phép sẽ mất hiệu lực. Ban đầu, SpaceX đề nghị miễn toàn bộ các mốc triển khai, nhưng đến ngày 19/10/2026, công ty rút đề nghị này và xin áp dụng lịch trình mới. Giấy phép có thời hạn 15 năm, tính từ 3 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ vào ngày SpaceX xác nhận vệ tinh đầu tiên đã vào quỹ đạo thành công. Công ty phải gửi xác nhận này cho FCC trong vòng năm ngày làm việc.

Tổ chức Secure World Foundation và Dark Sky International phản đối rằng việc gộp cùng lúc miễn vòng xét duyệt, miễn ký quỹ và miễn mốc triển khai sẽ xóa sạch hàng rào pháp lý đối với một công nghệ chưa qua thử thách. FCC đáp lại rằng Ủy ban đã nhiều lần miễn các quy định đó cho những công nghệ sáng tạo chưa được kiểm chứng, dẫn ra các trường hợp Reflect Orbital, Impulse Space, Basalt Technologies, Momentus Space và Muon Space, đồng thời nhấn mạnh không có quy định nào giới hạn số đề nghị miễn trừ trong một hồ sơ.

Nguy cơ gia tăng rác vũ trụ

Nội dung duy nhất FCC tạm hoãn xem xét liên quan đến phương án xử lý vệ tinh Starmind khi kết thúc vòng đời. Theo quy định hiện hành, vệ tinh hoàn thành nhiệm vụ ở độ cao dưới 2.000 km phải rời quỹ đạo và quay trở lại khí quyển sớm nhất có thể, chậm nhất trong vòng năm năm sau khi kết thúc hoạt động. Trong khi đó, SpaceX muốn được linh hoạt chuyển những vệ tinh hoạt động trên 600 km sang quỹ đạo thải bỏ quanh Trái Đất hoặc quỹ đạo quanh Mặt Trời. Do SpaceX chưa cung cấp đủ thông tin chứng minh các phương án thay thế đáp ứng yêu cầu an toàn, FCC yêu cầu công ty nộp hồ sơ sửa đổi giấy phép, kèm kế hoạch giảm thiểu rác vũ trụ hoàn chỉnh. SpaceX phải hoàn tất thủ tục này trước khi phóng bất kỳ vệ tinh Starmind nào lên quỹ đạo cao hơn 600 km.

Đối với nhóm vệ tinh hoạt động dưới độ cao 600 km, FCC kết luận kế hoạch của SpaceX đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành. Công ty cam kết thả vệ tinh ở quỹ đạo thấp để kiểm tra trước khi đưa lên quỹ đạo cao hơn; sử dụng hệ thống đẩy để nâng quỹ đạo, duy trì vị trí và di chuyển đến quỹ đạo thải bỏ, đồng thời tránh va chạm với các vật thể khác. Khi kết thúc nhiệm vụ, SpaceX sẽ chủ động hạ quỹ đạo có kiểm soát, điều khiển vệ tinh rơi xuống đại dương và thiết kế để chúng cháy hoàn toàn khi đi vào khí quyển.

Để giám sát quá trình thực hiện, FCC yêu cầu SpaceX gửi báo cáo định kỳ sáu tháng một lần, vào ngày 1/1 và 1/7. Báo cáo phải thống kê số sự kiện có nguy cơ va chạm, số vệ tinh ngừng hoạt động, số vệ tinh đã rơi vào khí quyển và tổng số vệ tinh được triển khai, kèm thông số quỹ đạo. SpaceX cũng phải báo cáo số vệ tinh từng liên lạc với mặt đất qua băng tần Ka.

Trước cảnh báo về nguy cơ một triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu không gian khiến quỹ đạo thêm chật chội, Cục Không gian cho biết quy định hiện hành không giới hạn số vệ tinh có thông số quỹ đạo tương tự và cơ quan này sẽ không tự đặt ra giới hạn mới thông qua quyết định cấp phép cho một hồ sơ cụ thể.

Amazon Leo, Viasat và giới thiên văn bị bác đơn Ngày 6/3/2026, Amazon Leo, Viasat và Hội Thiên văn Mỹ (AAS) đề nghị FCC bác hồ sơ SpaceX. Mười ngày sau, SpaceX gửi văn bản phản bác. FCC bác cả ba đơn. Về môi trường, FCC cho rằng hoạt động trên không gian ngoài lãnh thổ Mỹ không phải đánh giá theo NEPA; FAA chịu trách nhiệm về tác động của các vụ phóng tên lửa. Cơ quan cũng bác ý kiến AAS về nguy cơ nhiệt thải từ vệ tinh ảnh hưởng quan sát hồng ngoại vì không liên quan đến hoạt động vô tuyến. Các tranh luận về khả năng tản nhiệt, hiệu quả kinh tế và nguy cơ chạy đua không gian cũng bị FCC loại khỏi phạm vi xem xét vì nằm ngoài thẩm quyền quản lý thông tin vô tuyến.