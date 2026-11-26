Theo thông tin được công bố, công ty của tỷ phú Elon Musk dự kiến đưa máy tính lên các vệ tinh để đảm nhiệm một phần công việc của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, sau đó gửi kết quả về Trái Đất. FCC cho rằng dự án có thể giúp đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng cho trí tuệ nhân tạo (AI).

SpaceX dự kiến sẽ đưa máy tính lên các vệ tinh để đảm nhiệm một phần công việc của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, sau đó gửi kết quả về Trái Đất. Ảnh minh họa do AI.

SpaceX theo lộ trình sẽ phải bắt đầu triển khai chậm nhất vào tháng 11-2033 và đưa 100.000 vệ tinh lên quỹ đạo chậm nhất vào tháng 11-2035. Riêng mốc này đã gần gấp sáu lần tổng số khoảng 17.000 vệ tinh hiện có trong không gian. Các mốc tiếp theo là 500.000 vệ tinh vào tháng 11-2038 và hoàn tất triển khai vào tháng 11-2040.

Hiện chưa rõ SpaceX sẽ triển khai bao nhiêu vệ tinh trong số được cấp phép. Theo thông lệ, các nhà khai thác đôi khi xin phép triển khai số vệ tinh lớn hơn dự kiến để có thêm dư địa điều chỉnh thiết kế. Trước khi xây dựng mạng Starlink, SpaceX từng xin phép triển khai 42.000 vệ tinh. Mạng lưới này hiện có hơn 11.000 chiếc trên quỹ đạo.

Với Starmind, tiến độ triển khai phụ thuộc vào khả năng sản xuất vệ tinh hàng loạt và mức giảm chi phí phóng mà SpaceX kỳ vọng đạt được nhờ Starship, tên lửa tái sử dụng đang được phát triển. Leo, đơn vị vệ tinh của Amazon, cùng một số bên khác đã đặt câu hỏi về khả năng SpaceX triển khai toàn bộ mạng lưới. Chủ tịch FCC Brendan Carr từng bác bỏ nghi ngờ này, viện dẫn tần suất phóng vệ tinh của SpaceX.

Sức ép về nguồn điện là một trong những lý do SpaceX muốn đưa máy tính lên quỹ đạo. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ gần gấp đôi, từ 485 TWh năm 2025 lên khoảng 950 TWh vào năm 2030, tương đương khoảng 3% nhu cầu điện thế giới. Tại Mỹ, thời gian chờ đấu nối vào lưới điện đã khiến một số chủ đầu tư chuyển sang phương án phát điện bằng khí đốt ngay tại các trung tâm dữ liệu, theo IEA.

SpaceX cho rằng các vệ tinh có thể khai thác ánh sáng Mặt Trời gần như liên tục để cấp điện cho máy tính, qua đó giảm chi phí vận hành và tác động môi trường. Tuy nhiên, máy tính sinh nhiều nhiệt khi xử lý dữ liệu, nên vệ tinh phải dùng các tấm tản nhiệt để thoát nhiệt trong môi trường chân không. Công ty cũng phải đáp ứng các yêu cầu về xử lý vệ tinh khi hết vòng đời nhằm hạn chế rác thải quỹ đạo.

Theo thiết kế, các vệ tinh Starmind sẽ dùng tia laser để truyền dữ liệu cho nhau, giảm sự phụ thuộc vào các trạm mặt đất. FCC cũng cho phép SpaceX sử dụng đường truyền vô tuyến dự phòng để theo dõi và điều khiển vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi theo đuổi Starmind, SpaceX cho biết sẽ đầu tư hơn 74 tỷ USD vào hai trung tâm dữ liệu AI trên mặt đất. Tổ hợp siêu máy tính tại Starbase, bang Texas, có vốn đầu tư dự kiến hơn 24 tỷ USD, còn dự án tại hạt Cochise, bang Arizona, trị giá khoảng 50 tỷ USD. SpaceX cam kết tự tài trợ hạ tầng điện và nước cho hai dự án, đồng thời cho biết cơ sở tại Texas sẽ tự phát điện để vận hành.