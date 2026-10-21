Mỹ cấp chứng nhận an toàn cho máy bay Boeing 737 MAX 10

Máy bay Boeing 737 MAX 10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/10, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chính thức cấp chứng nhận an toàn cho 737 MAX 10, phiên bản lớn nhất của dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, mở đường cho tập đoàn này đẩy nhanh tiến độ bàn giao và tăng tốc cạnh tranh với đối thủ Airbus.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Sean Duffy khẳng định đây là chiến thắng lớn cho ngành sản xuất máy bay thương mại của Mỹ sau khi cơ quan chuyên môn hoàn tất hàng nghìn giờ bay thử nghiệm.

Tổng Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại Boeing, Stephanie Pope, đánh giá việc hoàn thành chương trình chứng nhận sẽ mở ra cơ hội thiết lập một tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực hàng không thương mại.

Việc hoàn tất chứng nhận cho phép Boeing bắt đầu bàn giao 737 MAX 10 cho khách hàng trong những tháng tới, sau khi hoàn thành chiến dịch thử nghiệm với 976 chuyến bay vào mùa Hè năm nay.

Dòng 737 MAX 10 hiện đóng vai trò then chốt trong danh mục sản phẩm của Boeing với hơn 1.550 đơn đặt hàng, chiếm hơn 30% tổng số đơn hàng dòng MAX chưa bàn giao của tập đoàn.

Các khách hàng lớn nhất đặt mua dòng MAX 10 bao gồm United Airlines, Alaska Airlines và hãng hàng không châu Âu Ryanair.

Với sức chứa lên tới 230 hành khách, MAX 10 đáp ứng nhu cầu gia tăng của các hãng hàng không toàn cầu nhằm tối ưu hóa lưu lượng tại các sân bay đông đúc. Trước đó, phiên bản nhỏ nhất trong dòng này là MAX 7 với sức chứa 172 hành khách đã được phê duyệt vào đầu tháng 8/2026.

Ban đầu, MAX 10 dự kiến được cấp phép vào năm 2020, nhưng tiến độ bị kéo dài sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng đối với máy bay MAX 8 vào năm 2018 và 2019 khiến 346 người thiệt mạng, dẫn đến lệnh cấm bay toàn cầu kéo dài gần 2 năm.

Boeing tiếp tục gặp rắc rối vào năm 2024 khi một chiếc MAX 9 bị bung mảng thân trong chuyến bay, buộc tập đoàn phải tiến hành gia cố an toàn và thiết kế lại hệ thống chống đóng băng động cơ để đạt chứng nhận.

Việc đưa MAX 10 vào vận hành được kỳ vọng giúp Boeing thu hẹp khoảng cách với Airbus, trong bối cảnh đối thủ châu Âu đang áp đảo với hơn 10.200 máy bay thân hẹp đang hoạt động và hơn 8.200 đơn đặt hàng, so với các con số tương ứng 8.200 và khoảng 5.000 của Boeing.

Lần gần nhất Boeing sở hữu số lượng máy bay thân hẹp hoạt động nhiều hơn Airbus là vào năm 2017./.