Mỹ cáo buộc mô hình AI Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công tủ lạnh siêu thị tại Pháp

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bloomberg, các vụ tấn công tại Pháp đã ảnh hưởng đến khoảng 700 siêu thị và ngân hàng máu công cộng của nước này, buộc các cửa hàng thực phẩm và nhà bán lẻ phải loại bỏ lượng hàng hóa bị hư hỏng.

"Tôi không biết liệu có ai ở đây biết về vụ việc các tủ đông tại 150 cửa hàng thực phẩm ở Pháp bị tắt hay không. Đó là một mô hình AI của Trung Quốc", Bộ trưởng Bessent phát biểu tại tổ chức Heritage Foundation ngày 12/11. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể tên mô hình AI được cho là có liên quan.

Bộ trưởng Bessent cảnh báo các mô hình AI của Trung Quốc "rất nguy hiểm vì chúng thiếu các cơ chế kiểm soát an toàn".

Ông Bessent dự kiến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á vào tuần tới, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ đã tham gia các cuộc đối thoại với phía Trung Quốc về lĩnh vực AI và dự kiến tiếp tục thảo luận vấn đề này với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại thành phố Thâm Quyến trong những ngày tới.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ tấn công mạng, đồng thời phản đối việc chính trị hóa vấn đề an ninh mạng. Ngày 8/10/2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã trực tiếp trả lời Reuters về nguy cơ công nghệ AI do Trung Quốc phát triển bị sử dụng trong các vụ tấn công mạng. Người phát ngôn Mao Ning nhấn mạnh: "Trung Quốc phản đối các hoạt động tấn công mạng và đấu tranh chống lại những hoạt động này theo pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc lan truyền thông tin sai lệch vì những mục đích chính trị".

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Liên quan đến sự cố tại các hệ thống làm lạnh ở Pháp, Ngoại trưởng nước này Jean-Noel Barrot cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau vụ việc.

Phản ứng trước cáo buộc trên, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những cáo buộc mới nhất, cùng một loạt tuyên bố tương tự trước đó, nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi các chính sách của Pháp đối với Iran và khu vực Tây Á.

Cơ quan này mô tả những cáo buộc trên là nỗ lực nhằm làm tổn hại hình ảnh của Iran và gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa nước này với các quốc gia khác. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những cáo buộc đó chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng Chính phủ Pháp đang tìm cách quy trách nhiệm cho các thế lực bên ngoài đối với những hạn chế trong công tác quản lý cơ sở hạ tầng quốc gia.

Các vụ tấn công mạng được thực hiện thông qua các bộ điều khiển hệ thống làm lạnh tập trung có kết nối Internet, vốn cho phép các nhà thầu theo dõi nhiệt độ từ xa. Những kẻ tấn công đã xâm nhập một số hệ thống này và thay đổi các cài đặt, kích hoạt chu trình rã đông kéo dài, khiến nhiệt độ bên trong tủ lạnh và tủ đông tăng cao. Hậu quả là một lượng lớn thực phẩm tươi sống và đông lạnh bị hư hỏng. Thậm chí, một số thiết bị làm lạnh còn bốc cháy.

Đầu tháng 11, các siêu thị tại ít nhất 9 quốc gia châu Âu khác cũng trở thành mục tiêu của những vụ tấn công mạng tương tự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các vụ việc này có liên quan đến vụ tấn công tại Pháp hay không. Chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công mạng trong tháng này tại những quốc gia châu Âu nói trên.

Các quốc gia bị ảnh hưởng gồm Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Ước tính, hơn 100 cửa hàng tại nhiều nước châu Âu đã gặp sự cố trong ngày 2/11. Gần đây nhất, Đức và Hy Lạp cũng ghi nhận những sự cố tương tự.