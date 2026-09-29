Mỹ cáo buộc có sự dính líu của nước ngoài trong vụ nhóm người âm mưu khủng bố ở Anh

"Những gì đã xảy ra tại Anh vào cuối tuần qua là một tình huống rất nghiêm trọng. Đó là vụ việc rõ ràng có sự dính líu của một thế lực nước ngoài. Tôi sẽ chưa đi sâu vào chi tiết cụ thể về vấn đề này" - ông Rubio phát biểu trong chương trình "Hannity" của đài Fox News vào tối 28/9. Ông không đưa ra bằng chứng hay chi tiết cụ thể nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 28/9 rằng vụ việc này "có thể" liên quan đến nước ngoài, đồng thời khẳng định ông sẽ không cho phép các nghi phạm được tại ngoại.

Iran đã phủ nhận việc dính líu đến các vụ tấn công hoặc âm mưu tại Anh cũng như những nơi khác, đồng thời bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc tại Fairford vào hôm 28/9.

Một chiếc máy bay ném bom B‑1B Lancer đậu tại căn cứ không quân RAF Fairford - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Anh đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng tại căn cứ không quân RAF Fairford ở miền tây nước Anh sau khi các vụ bắt giữ diễn ra vào sáng sớm ngày 27/9. London đã tổ chức một cuộc họp khẩn quốc gia. Tuy nhiên, cảnh sát đã cho phép năm người này được tại ngoại vào ngày 28/9, nhưng cho biết cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và họ đang xem xét liệu có cá nhân nào hành động thay mặt cho một quốc gia nước ngoài tham gia vào vụ việc hay không.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng ba chiếc xe van màu trắng cỡ lớn mà nhóm người này sử dụng không chứa chất nổ có khả năng kích nổ. Nguồn tin cho biết phản ứng của cảnh sát vào ngày 27/9 không dựa trên thông tin tình báo cụ thể – cho thấy năm người này không bị giám sát trực tiếp – nhưng an ninh tại khu căn cứ đã được tăng cường, ám chỉ rằng đã có thông tin cho thấy nơi này đang bị nhắm mục tiêu.

Năm người bị bắt giữ đều là công dân Anh ở độ tuổi ngoài 20, đến từ London. Họ bị bắt vào rạng sáng 27/9 sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ một nông dân địa phương về ba chiếc xe tải màu trắng đang đỗ gần căn cứ không quân RAF Fairford.