Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử

Đài RT ngày 22/10 đưa tin, trong một tài liệu thông tin mới công bố, Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney công khai tìm cách tác động đến chính trường Mỹ.

“Chính phủ Canada đang gạt bỏ những lo ngại về khả năng can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, ngay cả khi các bộ trưởng và thủ hiến của họ công khai mô tả những kế hoạch gây ảnh hưởng đến chính trường Mỹ trong các văn bản chính thức và những lần xuất hiện trước công chúng”, Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ảnh: Kashmir Observer

Tài liệu này đặc biệt nhắc đến Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly, trích dẫn lại những phát biểu của bà về việc cố tình nhắm vào các bang nghiêng về đảng Cộng hòa của ông Trump bằng các mức thuế trả đũa, nhằm “ăn miếng, trả miếng” các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ.

Vào tháng 3, bà Joly tuyên bố: “Chúng tôi đang đảm bảo gây áp lực lên các doanh nghiệp Mỹ tại các bang quan trọng của đảng Cộng hòa, từ đó gây áp lực lên chính quyền Trump”. Đến tháng 8, bà Joly nói thêm: “Chúng tôi đang hành động một cách khôn ngoan và có chiến lược để tạo áp lực chính trị”.

Washington cũng đặt nghi vấn về các cuộc gặp giữa bà Joly với các quan chức thuộc đảng Dân chủ tại Boston và Chicago vào tháng 9, cũng như chiến dịch quảng cáo chống thuế quan do Thủ hiến bang Ontario Doug Ford khởi xướng, trong đó sử dụng hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích các chính sách thương mại bảo hộ.

Đại sứ quán Mỹ cũng nêu bật sự kiện Tổng lãnh sự Canada Bernadette Jordan xuất hiện cùng hai nghị sĩ đảng Dân chủ tại một cuộc thảo luận bàn tròn ở Vermont về căng thẳng thương mại, chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tài liệu này còn đề cập đến một chiến dịch quảng cáo trên bảng hiệu của chính phủ Canada nhắm vào 12 bang, phần lớn là các bang ủng hộ đảng Cộng hòa của ông Trump và thủ đô Washington.

Ngoài ra, phía Mỹ còn nhắc đến việc nghị sĩ Đảng Tự do Canada Anthony Housefather tham gia vận động tranh cử cho Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Debbie Wasserman Schultz tại bang Florida, đồng thời liệt kê 11 công dân Canada từng bị buộc tội hoặc kết án vào năm 2026 vì hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử trước đây tại xứ sở cờ hoa.

Tuyên bố của Mỹ kết luận: “Tất cả người dân Canada nên tránh tìm cách tham gia hoặc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tại Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Người Mỹ mới là những người quyết định các cuộc bầu cử của nước Mỹ”.

Những cáo buộc trên được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ Pete Hoekstra cảnh báo Washington đang theo dõi sát sao các hoạt động chính trị của Canada trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11 và “sẽ có phản ứng nếu bất kỳ hành động nào trong số đó trở thành sự can thiệp vào bầu cử”.

Chính quyền Ottawa đã bác bỏ các cáo buộc trên. Thủ tướng Carney khẳng định rằng các biện pháp của Canada nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp nước này trước các mức thuế quan từ Mỹ.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang xấu đi, xuất phát từ các chính sách thuế quan sâu rộng của ông Trump cùng những gợi ý lặp đi lặp lại rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Vào tháng 9, Thủ tướng Carney tiết lộ chính phủ của ông từng xem xét khả năng Mỹ thực hiện hành động quân sự chống lại Canada. Ông Carney mô tả kịch bản này là một “rủi ro cực đoan”, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch ứng phó dự phòng. Ottawa cũng đồng thời tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự và kinh tế với châu Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington.