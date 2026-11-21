Tạp chí Newsweek ngày 20/11 đưa tin Hạ nghị sĩ Jim Himes, người dự kiến đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vào tháng 1/2027, đã yêu cầu Cơ quan Tình báo quốc gia làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc tốc độ kết nối của hệ thống internet vệ tinh Starlink/Starshield tại Ukraine bị hạn chế nhiều lần trong thời gian qua.

"Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục phê duyệt ngân sách phát triển các hệ thống của chính phủ nếu chúng ta không có quyền kiểm soát đầy đủ đối với những hệ thống này. Việc làm rõ trách nhiệm liên quan đến các quyết định hạn chế dịch vụ Starshield là điều cần thiết để xem xét những khoản ngân sách trong tương lai, đặc biệt đối với các hệ thống sử dụng SpaceX làm nhà thầu chính", ông Himes viết trong bức thư gửi Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton.

Ông Himes cũng kêu gọi tỷ phú Musk tổ chức một cuộc gặp để thảo luận trực tiếp, qua đó làm rõ liệu những thay đổi với công nghệ internet vệ tinh ở Ukraine xuất phát từ SpaceX hay theo chỉ đạo của chính phủ Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

"Chúng ta cần làm rõ liệu SpaceX có vi phạm hợp đồng với Lầu Năm Góc hay không, hay chỉ đơn thuần thực hiện những quyền hạn được quy định nhưng không thông báo trước cho các bên liên quan. Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, rất khó có thể tiếp tục ủng hộ việc phê duyệt ngân sách cho các hệ thống do SpaceX phát triển", ông Himes nói với đài CNN.

Hiện ông Musk chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, người giàu nhất thế giới trước đó đã cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định không có quyền can thiệp vào hệ thống Starshield do Lầu Năm Góc kiểm soát.

Starshield là đơn vị kinh doanh của SpaceX chuyên trách phát triển hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc. Starshield tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng truyền dẫn nhưng sử dụng các thiết bị đầu cuối chuyên dụng, cổng mạng riêng biệt, tích hợp mã hóa cấp cao và cho phép gắn cảm biến trực tiếp lên các khí tài như UAV.