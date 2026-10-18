Mỹ cảnh báo về tình trạng an ninh tại Bờ Tây, đề nghị Israel có biện pháp mạnh mẽ hơn

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: aa.com.tr)

Phát biểu với báo giới trước khi lên máy bay tới Uzbekistan, ông Rubio nói: “Chúng tôi rất quan ngại trước những hình ảnh đó và những gì đang chứng kiến”. Ông nhấn mạnh Mỹ đã đề nghị Israel và tiếp tục yêu cầu nước này tăng cường trấn áp những hành vi bạo lực như vậy.

Động thái trên diễn ra sau khi đoạn video ghi lại cảnh nhiều người tấn công Heidi Levine, nữ phóng viên ảnh người Mỹ của báo The Washington Post, được lan truyền rộng rãi. Bà Levine là một trong ít nhất hai người bị thương trong vụ việc hôm 16/10, xảy ra khi những người định cư Israel tấn công người Palestine giữa lúc hai bên đụng độ.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Bỉ cho hay các nhà ngoại giao châu Âu và một Thị trưởng người Pháp cũng bị tấn công tại Bờ Tây.

Theo ông Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu cung cấp thông tin về vụ việc, trong đó có vụ tấn công nhằm vào phóng viên ảnh Levine. Dự kiến ông sẽ nhận được phản hồi từ Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem trong ngày 18/10.

(theo AFP, BBC)