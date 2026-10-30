Mỹ cảnh báo Trung Quốc mở rộng năng lực tác chiến không gian

Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể triển khai vũ khí trên quỹ đạo vào cuối thập kỷ này

Báo cáo Challenges to Security in Space 2026 do DIA công bố đã lần đầu tiên công khai ảnh có độ phân giải cao về máy bay vũ trụ bí mật của Trung Quốc đang hoạt động trên quỹ đạo.

Bức ảnh được chụp năm 2024 bởi vệ tinh thương mại của Maxar cho thấy một phương tiện có thiết kế tương tự mẫu X-37B của Lực lượng Không gian Mỹ.

Theo DIA, Trung Quốc đã thực hiện 4 nhiệm vụ máy bay vũ trụ kể từ năm 2020.

Nhiệm vụ gần nhất được phóng vào tháng 2-2026 và vẫn đang hoạt động trên quỹ đạo.

Báo cáo cho biết trong một số lần bay trước đây, phương tiện này đã thực hiện các hoạt động tiếp cận và cơ động với vệ tinh đồng hành ở khoảng cách rất gần.

Mỹ nhận định Bắc Kinh đang phát triển một hệ thống năng lực chống vệ tinh ngày càng đa dạng, bao gồm tên lửa chống vệ tinh, tác chiến điện tử, năng lực mạng và các nền tảng hoạt động trên quỹ đạo.

DIA đánh giá Trung Quốc có thể triển khai vũ khí năng lượng định hướng trong không gian vào cuối những năm 2020.

Các hệ thống này sử dụng tia laser hoặc chùm năng lượng tập trung để gây nhiễu, làm hỏng hoặc vô hiệu hóa vệ tinh đối phương mà không cần sử dụng tên lửa truyền thống.

Theo báo cáo, Trung Quốc hiện đã sở hữu nhiều hệ thống laser mặt đất có khả năng tác động tới vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Báo cáo cũng cho rằng Bắc Kinh xem không gian là một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược, nơi có thể khai thác sự phụ thuộc ngày càng lớn của các đối thủ vào hệ thống vệ tinh phục vụ liên lạc, dẫn đường, cảnh báo sớm và trinh sát quân sự.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố phản đối việc quân sự hóa không gian và khẳng định các chương trình vũ trụ của nước này phục vụ mục đích hòa bình.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trên không gian gia tăng, khi cả hai nước đều đầu tư mạnh vào vệ tinh quân sự, máy bay vũ trụ tái sử dụng và các công nghệ có khả năng tác động tới hạ tầng không gian của đối phương.

Theo SCMP