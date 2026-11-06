Mỹ cảnh báo tấn công mạng thường trực vào hệ thống làm lạnh

Thịt bò được bảo quản trong tủ lạnh công nghiệp tại siêu thị Costco ở bang Maryland, Mỹ.

Giới chức Mỹ cảnh báo mọi tổ chức phụ thuộc vào hệ thống kho lạnh và thiết bị giám sát nhiệt độ đều có nguy cơ trở thành mục tiêu của tin tặc.

Theo tuyên bố chung do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA), cùng các Bộ Y tế, Giao thông và Nông nghiệp Mỹ phối hợp ban hành, các đối tượng tấn công mạng đang khai thác những lỗ hổng bảo mật trong bộ điều khiển nhiệt độ và hệ thống làm lạnh thương mại có kết nối Internet. Những thiết bị này được sử dụng rộng rãi tại các cửa hàng thực phẩm, siêu thị, kho bảo quản lạnh và nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu khác.

Kết nối Internet cho phép các đơn vị vận hành theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ từ xa. Tuy nhiên, nếu khai thác thành công lỗ hổng bảo mật, tin tặc có thể can thiệp từ xa để thay đổi nhiệt độ vận hành, gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hư hỏng hàng hóa lưu trữ, làm giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết danh tính của các nhóm đứng sau những vụ tấn công hiện chưa được xác định, song nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với hệ thống làm lạnh thương mại vẫn thường trực.

Ông Chris Butera, quyền Trợ lý Giám đốc điều hành phụ trách an ninh mạng tại CISA, nhấn mạnh mọi tổ chức phụ thuộc vào hệ thống làm lạnh và giám sát nhiệt độ cần nhận thức rằng mình có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Trong khi đó, ông Brett Leatherman, Giám đốc phụ trách các hoạt động mạng của FBI, cho biết các cơ quan chức năng đang ghi nhận tình trạng những hệ thống này bị nhắm mục tiêu tại nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu trên phạm vi toàn cầu.

Một người phụ nữ chọn mua trứng và sữa được bảo quản trong khu lạnh của một siêu thị tại bang Virginia.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ít nhất ba đợt tấn công mạng nhằm vào các thiết bị làm lạnh thương mại xảy ra trong những tháng gần đây. Các nhà điều tra thuộc Lầu Năm Góc đang xem xét một loạt sự cố bất thường xảy ra hồi tháng 8 tại các thiết bị làm lạnh trong những cửa hàng thực phẩm thuộc các căn cứ quân sự Mỹ. Họ cũng những sự cố này có liên quan đến hoạt động tấn công mạng.

Tại châu Âu, một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống làm lạnh tại Pháp trong tháng 10 được cho là đã gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro. Tiếp đó, ngày 2/11, một đợt tấn công khác đã ảnh hưởng đến hơn 100 cửa hàng tại nhiều quốc gia châu Âu, làm gia tăng lo ngại về mức độ dễ bị tổn thương của các hệ thống điều khiển công nghiệp kết nối Internet.

Các vụ việc cho thấy nguy cơ tấn công mạng không còn giới hạn ở việc đánh cắp dữ liệu hoặc làm gián đoạn hệ thống thông tin, mà có thể trực tiếp gây ra thiệt hại vật chất đối với thiết bị, hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, đối với những ngành phụ thuộc vào việc duy trì nhiệt độ ổn định như thực phẩm, dược phẩm và logistics kho lạnh, việc hệ thống điều khiển bị can thiệp có thể khiến hàng hóa hư hỏng trên diện rộng, gây thiệt hại kinh tế lớn và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước tình hình trên, Chính phủ Mỹ khuyến nghị các doanh nghiệp và đơn vị vận hành hệ thống làm lạnh công nghiệp hạn chế tối đa việc kết nối trực tiếp thiết bị điều khiển với Internet công cộng, đồng thời tách biệt mạng điều khiển công nghiệp khỏi hệ thống mạng nội bộ phục vụ hoạt động thông thường của doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng cập nhật những bản vá bảo mật, rà soát cấu hình hệ thống và tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép. Giới chức Mỹ cảnh báo việc tin tặc có thể điều khiển từ xa các hệ thống làm lạnh thương mại cho thấy những rủi ro an ninh mạng ngày càng lan rộng sang các thiết bị vận hành vật lý, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ các hệ thống điều khiển công nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Các vụ tấn công gần đây cũng làm dấy lên lo ngại rằng những phương thức xâm nhập tương tự có thể được sử dụng nhằm vào các hệ thống điều khiển thiết bị thiết yếu khác, qua đó gây gián đoạn hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến an toàn công cộng.