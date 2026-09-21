Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Saudi Arabia - Houthi leo thang

Ngày 20-9, Mỹ phát cảnh báo an ninh mới đối với công dân tại nhiều quốc gia Trung Đông trong bối cảnh giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi gia tăng. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở khu vực này nâng cao cảnh giác, đồng thời cảnh báo môi trường an ninh "phức tạp" và tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự kiến.

Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19-9. Ảnh: THX

Các cảnh báo được phát đi sau khi Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và cơ sở dầu mỏ của Saudi Aramco tại thành phố cảng Yanbu. Theo người phát ngôn Houthi Yahya Saree, lực lượng này đã thực hiện hai chiến dịch quân sự nhằm vào "những vị trí nhạy cảm" tại Riyadh và các cơ sở của Aramco ở Yanbu. Houthi cho biết các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV.

Saudi Arabia xác nhận một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Đây là lần đầu tiên thủ đô Saudi Arabia trở thành mục tiêu kể từ khi giao tranh với Houthi tái bùng phát vào tháng 7. Nhà chức trách Saudi Arabia cũng cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một số thành phố khác, trong đó có Yanbu, Taif, Bisha và Farasan, đã bị ngăn chặn.

Trước đó, rạng sáng 19-9, nhà chức trách Saudi Arabia phát cảnh báo về "mối đe dọa trên không" tại Riyadh và khu vực Al-Kharj, yêu cầu người dân ở trong nhà và tránh các khu vực trống trải. Một số tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô trước khi cảnh báo được dỡ bỏ. Sau đó, một cột khói lớn được nhìn thấy gần Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Hình ảnh do Reuters ghi nhận cho thấy khói bốc lên từ khu vực được cho là gần các bồn chứa nhiên liệu. Một số chuyến bay tại sân bay bị chậm hoặc hủy, trong khi giới chức chưa công bố thông tin về thương vong.

Trong cảnh báo mới, Mỹ lưu ý nguy cơ các cuộc tấn công tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và giao thông trong khu vực. Công dân Mỹ được khuyến cáo theo dõi tình trạng hoạt động của hãng hàng không và sân bay, tránh biểu tình, nơi đông người và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại. Mỹ cũng cảnh báo các lợi ích của nước này ở nước ngoài hoặc những địa điểm liên quan đến Mỹ có thể trở thành mục tiêu. Washington đồng thời khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua Trung Đông trong bối cảnh tình hình có thể diễn biến nhanh. Cảnh báo được đưa ra trong lúc căng thẳng khu vực vốn đã phức tạp bởi xung đột liên quan Iran và những bất ổn tại các tuyến hàng hải chiến lược.

Đợt giao tranh mới giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát từ tháng 7, sau một thời gian tương đối yên ắng kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển làm gia tăng lo ngại đối với nguồn cung dầu mỏ và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ. Trong bối cảnh đó, việc Houthi lần đầu tấn công Riyadh trong đợt giao tranh mới, cùng cảnh báo an ninh trên diện rộng của Mỹ, cho thấy những tác động của xung đột đang lan rộng hơn về địa lý và có thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng không, hàng hải tại Trung Đông.