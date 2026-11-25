Trong thông báo đăng đêm 24/11 giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này không đến Ukraine do những rủi ro an ninh liên quan đến xung đột.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga tiếp tục ảnh hưởng đến mọi khu vực của Ukraine. Các cuộc tập kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với rất ít hoặc không có cảnh báo trước,” Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ đang có mặt tại Ukraine bật thông báo trên ứng dụng cảnh báo không kích (Air Raid Alert), xác định nơi trú ẩn gần nhất và tuân thủ các quy định hạn chế trong thời gian thiết quân luật.

Bên cạnh đó, công dân Mỹ tại Ukraine được khuyến khích đăng ký tham gia Chương trình Đăng ký Du lịch Thông minh (STEP) của Bộ Ngoại giao Mỹ để nhận thông tin cập nhật từ Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

Washington cũng lưu ý rằng nam giới từ 23 đến 60 tuổi mang quốc tịch Ukraine, kể cả những người có hai quốc tịch, có thể không được phép rời khỏi nước này và có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Odesa, Ukraine, đêm 24/11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo Kyiv Independent, đêm 24/11, lực lượng Nga tiếp tục tập kích nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev và tỉnh Odesa, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS) cho biết tại thủ đô Kiev, một UAV đã lao xuống khu vực bên ngoài một tòa nhà chung cư 16 tầng, khiến hai người bị thương và gây hỏa hoạn. Mặt ngoài tòa nhà bị hư hại đến tầng bảy, trong khi cửa kính của một số tòa nhà lân cận bị vỡ. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã dập tắt đám cháy.

Trong khi đó, các cuộc tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Odesa khiến hai người thiệt mạng và một người khác bị thương. Theo DSNS, khoảng 60 nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp của Ukraine đã được huy động để dập tắt các đám cháy và khắc phục hậu quả.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và năng lượng trên lãnh thổ Nga. Theo Kyiv Independent, lực lượng Ukraine đã tập kích hai nhà máy lọc dầu của Nga là Syzran và Kuibyshev vào khoảng 3h sáng 25/11 (giờ Việt Nam). Các cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại cả hai cơ sở.

Hai nhà máy lọc dầu này đều nằm tại tỉnh Samara, cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 800 km.

Mức độ thiệt hại tại hai nhà máy lọc dầu trên chưa được xác định.