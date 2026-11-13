Mỹ cảnh báo Mexico về làn sóng người di cư

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc “những đoàn người di cư khổng lồ” đang hình thành và thực hiện cuộc hành quân bất hợp pháp xuyên qua lãnh thổ Mexico để tiến vào Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là một “cuộc xâm nhập” và khẳng định chính quyền Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp nhập cư trái phép nào.

Ông Trump nhấn mạnh: "Mexico phải ngăn chặn điều đó ngay lập tức. Nếu họ không làm vậy, thuế quan đối với Mexico sẽ lập tức tăng gấp đôi. Sẽ không có sự khoan dung nào cả!"

Tổng thống Trump đồng thời cho biết đã thông báo cảnh báo này tới giới chức Mexico, Thống đốc đắc cử bang Texas của đảng Dân chủ Gina Hinojosa, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ (CBP) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Chỉ vài giờ sau tuyên bố từ Washington, tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã bác bỏ nguy cơ từ các đoàn người di cư.

Bà Sheinbaum khẳng định: “Kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, chưa có bất kỳ đoàn người di cư nào đến được biên giới phía Bắc”.

Cung cấp số liệu cụ thể về tình hình thực địa, nhà lãnh đạo Mexico cho biết hiện chỉ ghi nhận hai nhóm người di cư quy mô nhỏ ở khu vực phía Nam nước này. Trong đó, một đoàn xuất phát từ Arriaga (bang Chiapas) từng tập hợp khoảng 500 - 600 người nhưng hiện đã tan rã, chỉ còn chưa đầy 100 người. Nhóm còn lại gồm các công dân từ Honduras cũng đang được giới chức Mexico tiếp cận. Theo bà Sheinbaum, chính phủ Mexico áp dụng chính sách hỗ trợ nhân đạo, đồng thời giải thích rõ cho người di cư rằng họ không thể vượt biên vào Mỹ. Tổng thống Mexico cho biết thêm khi nắm được thông tin thực tế này, phần lớn người di cư đều lựa chọn tự nguyện hồi hương hoặc đăng ký ở lại Mexico theo các điều kiện hợp pháp.

Trước đó, nguồn tin từ chính quyền bang Chiapas (Mexico) cho biết khoảng 1.500 người di cư, bao gồm nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, đã rời thành phố Tapachula giáp biên giới Guatemala từ đầu tuần để tiến về phía Bắc. Nhiều người di cư bày tỏ kỳ vọng rằng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ mở ra những thay đổi tích cực hơn trong chính sách tiếp nhận người tị nạn.

Lời đe dọa tăng gấp đôi thuế quan của Tổng thống Donald Trump được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ kinh tế song phương, khi hai bên đang trong quá trình đàm phán nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại, với kỳ vọng đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.