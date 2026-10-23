Mỹ cảnh báo khả năng tấn công Iran, Tehran phô diễn UAV mới

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 22/10 theo giờ địa phương về Iran và tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã giáng những đòn tấn công mạnh vào Tehran và có thể tiếp tục hành động quân sự. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời điểm hay phương thức tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo.

Ông Trump cho rằng dư luận Mỹ có những ý kiến trái chiều về xung đột với Iran, song khẳng định nhiều người, đặc biệt là những người yêu nước, ủng hộ cuộc chiến này. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng tuyên bố không tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Do đó, phát biểu mới nhất chưa đồng nghĩa với việc Washington sẽ lập tức triển khai các cuộc không kích mới.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Iran tìm cách đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông bác bỏ các tuyên bố của Tehran về việc tấn công thành công tàu chở dầu và xảy ra va chạm trên biển, đồng thời khẳng định lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện cao hơn so với trước khi xung đột bùng phát.

trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công 4 tàu chở hàng di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ, đồng thời cho biết 3 tàu chở dầu đã va chạm với thủy lôi. Các thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng.

Iran ngày 22/10 cũng đã công bố video về cơ sở sản xuất UAV quân sự của Lục quân nước này. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, đoạn video do kênh truyền hình IRIB TV phát sóng cho thấy hoạt động sản xuất UAV tấn công tự sát tầm xa tại một cơ sở chế tạo vũ khí ngầm trong khu vực miền núi, cùng hàng chục UAV đã hoàn thiện được lưu trữ tại đây.

Fars dẫn thông tin từ quân đội Iran cho biết mẫu UAV mới có sức công phá và độ chính xác cao hơn các phiên bản trước. Theo tuyên bố của phía Iran, tải trọng của UAV Arash đã được nâng từ 50 kg lên 100 kg, qua đó tăng khả năng phá hủy mục tiêu. Hệ thống dẫn đường và công nghệ điều khiển cũng được cải tiến nhằm duy trì độ chính xác khi đối phương sử dụng biện pháp tác chiến điện tử hoặc gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh.