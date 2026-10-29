Mỹ cảnh báo đồng minh về nguy cơ tái tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một số nhà ngoại giao được thông báo về vấn đề này cho biết các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ gần đây đã trao đổi với các đối tác trong khu vực về kịch bản tấn công mới và những phản ứng quân sự có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, dù nhiều lần đề cập khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự sau bầu cử. Nhà Trắng và các quan chức Mỹ chưa bình luận chính thức về thông tin trên.

Những cảnh báo này làm gia tăng lo ngại xung đột tái leo thang, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn chưa đạt đột phá. Ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran tiếp tục phối hợp với các bên trung gian, xem xét những đề xuất đưa ra hồi tháng 9 nhằm tạo điều kiện nối lại đàm phán và khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Trump trước đó đã bác bỏ đề xuất này.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và ưu tiên giải pháp ngoại giao. Cùng ngày, tại Amman, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng, khôi phục ổn định tại Trung Đông. Quốc vương Jordan nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng toàn diện, đồng thời cảnh báo nguy cơ từ các biện pháp đơn phương của Israel nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây và Jerusalem.

Những diễn biến mới cho thấy tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục đứng trước nhiều bất ổn, khi khả năng nối lại các hoạt động quân sự và triển vọng đạt được một thỏa thuận ngoại giao vẫn song song tồn tại.