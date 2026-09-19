Mỹ cảnh báo đồng minh chờ 5 năm mới nhận được vũ khí

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk vào ngày 5/3/2026. Ảnh: US NAVY

Mỹ cảnh báo các đồng minh có thể phải chờ tới 5 năm để nhận một số hệ thống vũ khí quan trọng, trong bối cảnh Washington đang phải bổ sung kho đạn dược trong nước đã suy giảm sau chiến sự với Iran.

Theo Bloomberg, giới chức Mỹ cho biết nhiều quốc gia châu Âu dự kiến phải đối mặt với tình trạng trì hoãn đáng kể trong việc tiếp nhận các hệ thống phòng không và tên lửa tấn công chính xác đã đặt mua.

Đức đã đề nghị đẩy nhanh việc tiếp nhận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Raytheon sản xuất và các bệ phóng cơ động Typhon. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng cho rằng năng lực sản xuất của các nhà thầu Mỹ khó có thể đáp ứng những đơn hàng này trong vòng 5 năm tới, do lượng vũ khí dự trữ của Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Một số quốc gia Đông Âu phụ thuộc vào vũ khí Mỹ cũng bắt đầu ghi nhận tình trạng giao hàng chậm trễ không lâu sau khi Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự tại Iran hồi tháng 2/2026.

Các đối tác ở châu Á cũng chịu ảnh hưởng. Hồi tháng 4, Washington thông báo với giới chức quốc phòng Nhật Bản rằng việc bàn giao các hệ thống tên lửa Tomahawk theo kế hoạch sẽ bị lùi 2 năm.

Kho vũ khí Mỹ chịu sức ép

Theo các đánh giá được truyền thông dẫn lại, trong chiến dịch tại Trung Đông, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot phiên bản tiên tiến, khoảng một phần ba kho tên lửa hành trình Tomahawk và gần một nửa số tên lửa đánh chặn THAAD.

Việc sử dụng vũ khí với tốc độ cao trong những tháng đầu xung đột khiến lượng dự trữ chiến lược của Mỹ giảm mạnh, đồng thời cho thấy những hạn chế về năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Lầu Năm Góc hiện ưu tiên bổ sung kho dự trữ trong nước, qua đó gây thêm sức ép đối với các kế hoạch mua sắm quốc phòng của châu Âu.

Tình trạng thiếu nguồn cung cũng ảnh hưởng đến nỗ lực của Ukraine và các nước châu Âu trong việc tăng cường năng lực phòng không trước nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tập kích trong mùa Đông.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ chuyển giao các loại vũ khí mà các đồng minh châu Âu mua cho Ukraine thông qua những cơ chế tài chính của EU và NATO.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến nêu vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới, trong đó có đề nghị tăng nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

EU cũng đang tìm cách đàm phán các thỏa thuận cấp phép sản xuất, cho phép các nhà sản xuất châu Âu tự chế tạo tên lửa Patriot để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Mỹ thúc đẩy tăng sản lượng

Trước sức ép nguồn cung, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất hàng loạt.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận Bộ Quốc phòng đang tìm cách rút ngắn tiến độ mua sắm để đáp ứng nhu cầu tác chiến ngày càng tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg được cho là đã yêu cầu các nhà thầu quốc phòng lớn trình kế hoạch cụ thể nhằm đẩy nhanh sản xuất trong vòng 21 ngày, đồng thời cho rằng các tiến độ phát triển kéo dài nhiều năm không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Việc điều chuyển vũ khí để phục vụ các chiến dịch ở Trung Đông cũng ảnh hưởng tới lực lượng Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lầu Năm Góc đã điều chuyển hàng trăm tên lửa đánh chặn, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một nhóm tác chiến tàu sân bay và lượng tên lửa Tomahawk từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sang phục vụ chiến trường Trung Đông. Động thái này làm giảm một phần năng lực quân sự Mỹ từng được bố trí tại Hàn Quốc và Nhật Bản.