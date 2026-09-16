Mỹ cảnh báo công dân về việc đi lại ở Saudi Arabia

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại tỉnh Al-Jawf, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã cảnh báo về "nguy cơ từ các thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran nhằm vào các lợi ích của Mỹ, xung đột vũ trang, khủng bố, lệnh cấm xuất cảnh và luật pháp địa phương liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội". Cơ quan ngoại giao này cũng kêu gọi công dân nước này tại Saudi Arabia không di chuyển tới khu vực biên giới với Yemen do mối đe dọa khủng bố.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một UAV hướng về phía thánh địa Mecca trong tuần này. Theo Riyadh, UAV này thuộc về phong trào Houthi. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sau đó cũng lên án việc Houthi thực hiện vụ tấn công nhằm vào thánh địa của người Hồi giáo này.

Tuy nhiên, phía Houthi bác bỏ cáo buộc, khẳng định các hoạt động của lực lượng này chỉ nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự, nằm cách xa các địa điểm linh thiêng. Trong một tuyên bố ngày 16/9, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cũng cho biết lực lượng này đã bắn hạ thành công một máy bay tiêm kích F-15 của Saudi Arabia khi máy bay này đang hỗ trợ triển khai lực lượng quân sự trên không phận tỉnh Marib. Ông Saree cho biết máy bay trên bị bắn hạ bằng một tên lửa không đối không do lực lượng này tự sản xuất.

Từ tháng 7, Houthi đã nối lại giao tranh với các lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia. Lực lượng này cũng tuyên bố phong tỏa hàng hải Saudi Arabia và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ.

Trong một chiến dịch tiến công nhanh chóng vào tuần trước, Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển Đỏ của Yemen và eo biển Bab al-Mandab. Theo giới phân tích, việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

* Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực, ngày 15/9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tiếp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, và cùng trao đổi về tình hình căng thẳng khu vực và vấn đề bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải trọng yếu.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông El-Sisi đã nhấn mạnh rằng an ninh của Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh gắn liền với an ninh quốc gia của Ai Cập; đồng thời kiên quyết phản đối và lên án bất kỳ hành động tấn công hay đe dọa nào nhằm vào chủ quyền, sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia, cũng như bất kỳ mối đe dọa nào đối với quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế.

Hai bên đồng thuận rằng bối cảnh hiện nay đòi hỏi Cairo và Riyadh phải phối hợp chặt chẽ hơn và thể hiện tinh thần đoàn kết. Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng hai nước có chung lợi ích và mục tiêu, từ đó nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, tháo gỡ các rào cản thương mại, đầu tư và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những diễn biến rộng hơn tại Trung Đông, bao gồm xung đột Iran - Mỹ và vấn đề Palestine.