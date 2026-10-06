Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính về giao dịch với Iran

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt có thể bị Washington đưa vào diện xử lý bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bộ này kêu gọi các tổ chức liên quan lập tức chấm dứt các hoạt động và quan hệ giao dịch với Tehran.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh từ cuối tháng 8, Washington đẩy mạnh chiến dịch cô lập về kinh tế với Iran, đồng thời cảnh báo các đồng minh rằng họ có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục giao dịch với quốc gia Trung Đông này.

Trong khuôn khổ chiến dịch trên, Mỹ cũng đã áp dụng trừng phạt đối với 2 ngân hàng, một ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một ở Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran.