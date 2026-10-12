Mỹ cảnh báo các hãng hàng không thận trọng khi bay đến Ả Rập Xê Út

Cảnh báo trên được đưa ra sau chuỗi đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhắm vào Sân bay Quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út trong hai ngày 10/10 và 11/10.

Sân bay Quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bị tấn công. Video: X/theinformant_x

Thông báo của FAA có hiệu lực đến ngày 10/12, áp dụng với cả các hãng khai thác máy bay đăng ký tại Mỹ. Cơ quan này cảnh báo những mối đe dọa có thể gây nguy hiểm cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả khi bay qua không phận, tiếp cận hạ cánh và cất cánh.

FAA mô tả đây là "tình huống tiềm ẩn nguy hiểm", đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không cân nhắc những rủi ro an toàn trong quá trình khai thác chuyến bay.

Delta Air Lines, một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ, dự kiến khai trương đường bay thẳng từ thành phố Atlanta đến Riyadh vào ngày 23/10. Hãng chưa đưa ra bình luận về cảnh báo của FAA. Tuy nhiên, vào tuần trước, Giám đốc điều hành của hãng là Ed Bastian đã nói với đài CNBC rằng "an toàn sẽ là yếu tố quyết định" việc hãng có tiếp tục triển khai kế hoạch hay không.

Trận tập kích vào ngày 10/10 đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trở thành vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Ả Rập Xê Út trong nhiều năm qua. Tiếp đó, vụ tấn công vào ngày 11/10 làm một công dân Pakistan tử vong và 11 người khác bị thương. Do hư hại về cơ sở hạ tầng, Sân bay Quốc tế Quốc vương Khalid tại Riyadh buộc phải tạm dừng phục vụ các chuyến bay trong một thời gian ngắn.