Mỹ cân nhắc tiếp tục nới lỏng trừng phạt với Nga

Tổng thống Putin tiếp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, tại Nga ngày 5-9. Ảnh: AA/TTXVN phát

Báo New York Times ngày 27-10 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Bộ Tài chính nước này đang xem xét hồ sơ xin gỡ trừng phạt của RDIF theo quy trình thông thường. Đề xuất được các quan chức Nga thúc đẩy trong những cuộc trao đổi về vai trò của quỹ trong hoạt động xuất khẩu dầu diesel từ Nga sang Mỹ.

Thành lập năm 2011, RDIF bị chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt trừng phạt vào tháng 2-2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Hiện người đứng đầu quỹ, ông Kirill Dmitriev, được xem là một đầu mối quan trọng trong các cuộc trao đổi kinh tế giữa Moskva và Washington.

Đề nghị gỡ trừng phạt liên quan đến thỏa thuận dầu diesel mà Tổng thống Trump đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-10. Theo Kyiv Post, Bộ Tài chính Mỹ sau đó cho phép hoạt động bán và nhập khẩu dầu diesel của Nga tiếp tục đến ngày 7-4-2027. Phía Nga cho biết 3 tàu chở dầu diesel đã lên đường tới Mỹ trong tháng 10.

Trong khi đó, hai nước còn thảo luận về tương lai tài sản ở nước ngoài của tập đoàn dầu khí Lukoil, cũng như khả năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không dân dụng, kim loại đất hiếm và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, việc gỡ trừng phạt RDIF có thể làm dấy lên tranh luận về chính sách của Washington đối với Moskva. Ông Eric Green, cựu quan chức phụ trách chính sách Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định động thái này sẽ phát đi tín hiệu Washington từ bỏ lập trường duy trì sức ép kinh tế đối với Nga cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.