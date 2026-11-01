Mỹ cân nhắc thúc đẩy ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang xem xét các đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy việc ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen, đồng thời ghi nhận Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn tham gia tìm kiếm giải pháp.

Sáng kiến hướng tới bảo đảm hoạt động vận chuyển ngũ cốc, năng lượng và an toàn cho các tàu thương mại trong khu vực.

Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Atlanta (bang Georgia), ông Rubio nhận định nhiều quốc gia đang quan tâm đến vai trò trung gian hoặc bảo đảm cho một thỏa thuận ngừng bắn từng phần.

Theo ông, sáng kiến này không thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng có thể góp phần hạn chế những tác động đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết, bà đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha và đại diện Ấn Độ về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn giới hạn tại Biển Đen, cũng như tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa Đông.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm tại Istanbul, nhất trí phối hợp xây dựng hành lang ngũ cốc qua Biển Đen nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Ông Erdogan kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự, cảnh báo những hành động làm gia tăng căng thẳng trên tuyến hàng hải này không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải và khôi phục hoạt động bình thường tại khu vực Biển Đen.

Ankara cũng cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các bên liên quan, trong đó có Nga, nhằm tìm kiếm giải pháp bảo đảm an ninh hàng hải.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5, với các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, cảng biển và cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục gây quan ngại về an ninh hàng hải và nguồn cung hàng hóa quốc tế.