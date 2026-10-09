Mỹ cân nhắc tập kích quy mô lớn vào Iran trước bầu cử giữa kỳ

NBC News ngày 7/10 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống Donald Trump cùng nội các an ninh đã thảo luận khả năng nối lại chiến dịch tập kích Iran. Một phương án được xem xét là tiến hành tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào đầu tháng 11.

Các quan chức Mỹ cho biết nội các an ninh đã thảo luận chiến lược đối với Iran và lực lượng Houthi tại Yemen trong cuộc họp ở Trại David, bang Maryland, hồi tuần trước.

Sau cuộc họp, quân đội Mỹ xây dựng các phương án tác chiến mới để trình Tổng thống Trump xem xét. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Axios cùng ngày dẫn các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã chỉ thị Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự tại Trung Đông, hoàn tất chuẩn bị để có thể nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Chỉ thị không xác định thời điểm tấn công. Tổng thống Trump cũng chưa phê duyệt phương án nào. Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ và Israel cho rằng chiến dịch có thể được tiến hành trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, thậm chí trước cuộc bầu cử tại Israel.

Theo Axios, nếu chiến dịch được nối lại, Mỹ có thể tập trung không kích các mục tiêu liên quan chương trình hạt nhân, cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran. Quân đội Israel nhiều khả năng cũng tham gia.

Một số quan chức Israel cho rằng Tehran có thể ra đòn trước do lo ngại một cuộc tấn công bất ngờ. Một quan chức nhận định khả năng nối lại chiến dịch đang được thảo luận nhiều hơn, dù khả năng xảy ra trước bầu cử giữa kỳ chưa cao.

Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc nói nhiệm vụ của cơ quan này là xây dựng và trình Tổng thống Mỹ các phương án quân sự.

Thông tin trên xuất hiện khi đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển. Qatar đang chờ phản hồi của Iran về đề xuất đối ngược từ Mỹ, trong đó có yêu cầu Tehran nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Axios nhận định một chiến dịch mới trong 3-4 tuần tới có thể tác động tới bầu cử giữa kỳ, đặc biệt nếu khiến giá dầu tăng.

Xung đột cũng có thể ảnh hưởng cuộc bầu cử tại Israel nếu Iran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa.