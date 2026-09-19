Mỹ cân nhắc nới lỏng hạn chế với dược phẩm với Trung Quốc

Quy định sẽ cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào hoặc mua quyền khai thác dược phẩm mới do Trung Quốc phát triển, với điều kiện không liên quan đến mầm bệnh hoặc những công nghệ sinh học có khả năng được sử dụng để phát triển vũ khí. Theo Reuters, Bộ Tài chính nhiều khả năng chưa công bố quy định mới trước cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 24/9.

Quy định sẽ tạo sự phân biệt giữa các hoạt động công nghệ sinh học có nguy cơ liên quan an ninh quốc gia và hoạt động thương mại dược phẩm thông thường. Cách tiếp cận này khác với một số lĩnh vực công nghệ khác, trong đó chính quyền Mỹ đang áp dụng các biện pháp kiểm soát đầu tư và chuyển giao công nghệ nghiêm ngặt hơn đối với Trung Quốc.

Theo GlobalData, các thỏa thuận cấp phép quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học của Trung Quốc đạt khoảng 115 tỷ USD trong năm ngoái. Gần một nửa số thỏa thuận đưa thuốc từ nước ngoài vào Mỹ theo hình thức cấp phép trong năm 2025 có liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc. Xu hướng này tiếp tục trong năm 2026.

Các tập đoàn dược phẩm lớn của Mỹ, trong đó có Pfizer, đã trao đổi với các quan chức chính quyền Trump và phản đối việc áp dụng những hạn chế quá rộng đối với các thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc. Các công ty này cho rằng việc hạn chế đầu tư và cấp phép có thể khiến doanh nghiệp Mỹ mất khả năng tiếp cận nguồn thuốc và các thành tựu nghiên cứu mới đang phát triển nhanh tại Trung Quốc.

Một số thỏa thuận gần đây cho thấy quy mô ngày càng lớn của hoạt động hợp tác này. Bristol Myers Squibb trong năm nay ký thỏa thuận với Jiangsu Hengrui Pharma có giá trị lên tới 15,2 tỷ USD, trong khi Pfizer công bố hợp tác với Innovent Biologics với tổng giá trị có thể đạt 10,5 tỷ USD, bao gồm 12 chương trình nghiên cứu thuốc điều trị ung thư.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ và doanh nghiệp công nghệ sinh học quy mô vừa và nhỏ tại Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Họ cho rằng dòng vốn của Mỹ thông qua các thỏa thuận cấp phép, liên doanh và đầu tư cổ phần có thể góp phần thúc đẩy năng lực công nghệ sinh học của Trung Quốc và tạo ra những rủi ro đối với an ninh quốc gia cũng như vị thế của ngành dược Mỹ.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường kiểm soát quan hệ kinh tế và công nghệ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong khi các doanh nghiệp dược phẩm Mỹ tìm cách tiếp cận nguồn nghiên cứu và sản phẩm mới từ thị trường Trung Quốc. Việc chính quyền Trump lựa chọn cách tiếp cận theo hướng hạn chế có mục tiêu, nếu được duy trì, sẽ cho thấy Washington đang phân biệt giữa những hoạt động công nghệ sinh học được xem là nhạy cảm về an ninh và các giao dịch dược phẩm thương mại.