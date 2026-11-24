Được biết, giai đoạn đầu của chương trình tập trung vào huấn luyện rà phá bom mìn và xử lý an toàn vật liệu nổ. Nếu đạt kết quả tích cực, đây có thể trở thành cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Kế hoạch dự kiến tận dụng cơ chế của Trung tâm Điều phối Damascus (DCC), được thành lập tại Jordan năm 2025 nhằm thúc đẩy phối hợp giữa chính quyền Syria, quân đội Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Khuôn khổ hợp tác đang được thảo luận có thể huy động nhân sự từ khoảng 15 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Australia, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đại diện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết DCC tiếp tục hoạt động nhằm hỗ trợ xây dựng một Syria ổn định, thống nhất và hòa bình. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức và trọng tâm nhiệm vụ của trung tâm trong thời gian tới vẫn chưa được quyết định. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh việc có một đối tác tại Damascus cam kết chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tuy nhiên, những khác biệt về vấn đề nhân quyền và quyền tiếp cận các cơ sở quân sự vẫn là trở ngại đáng kể. Tại Mỹ, các đạo luật Leahy quy định không cung cấp hỗ trợ cho những đơn vị thuộc lực lượng an ninh nước ngoài nếu có thông tin đáng tin cậy về việc các đơn vị này từng vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Do đó, Washington cần thẩm tra các đơn vị và cá nhân Syria trước khi quyết định hỗ trợ tài chính.

Những quan ngại này liên quan một phần đến lý lịch của một số chỉ huy trong lực lượng an ninh mới của Syria, trong đó có những người từng tham gia các nhóm vũ trang Hồi giáo. Trong khi đó, một số quan chức quốc phòng Syria còn e ngại việc cho phép quân nhân Mỹ tiếp cận các cơ sở và cơ quan quân sự trong nước.

Theo nguồn tin quân sự Syria, trong cuộc gặp ngày 12/11 tại Damascus, Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra và Tư lệnh Chiến dịch Quyết tâm Vững bền, Chuẩn Đô đốc Liam Hulin, đã trao đổi về cơ chế điều phối đa quốc gia, kế hoạch huấn luyện rà phá bom mìn và khả năng hỗ trợ an ninh biên giới.

Một phương án đang được xem xét là tổ chức huấn luyện binh sĩ Syria tại cả Jordan và Syria, có thể bắt đầu từ tháng 3/2027, với sự tham gia hạn chế của quân nhân Mỹ. Chương trình cũng có thể huy động Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Syria (SNMAC), cơ quan phụ trách điều phối hoạt động rà phá bom mìn.