Mỹ cân nhắc mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc đã sơ tán nhân viên quân sự Mỹ khỏi những căn cứ tại Trung Đông có nguy cơ bị tấn công. Các lực lượng Mỹ trong khu vực cũng đang bổ sung dự trữ đạn dược, trong khi máy bay ném bom và tiêm kích được chuẩn bị cho các đợt không kích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nối lại các hoạt động quân sự, song đang nghiêng về phương án tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sau bầu cử. Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và các cơ sở hạt nhân của Iran.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký bản ghi nhớ, trong đó nhất trí chấm dứt ngay các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, kể cả tại Liban. Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu và khoảng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được giao dịch trên thế giới. Sau đó, chính quyền Mỹ phát đi tín hiệu cho thấy nước này trên thực tế đã chuyển hướng khỏi việc sử dụng sức mạnh quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, thay vào đó tập trung gây sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt.