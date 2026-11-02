Mỹ cân nhắc khôi phục hoạt động của Dòng chảy phương Bắc, khơi thông dòng chảy khí đốt Nga sang châu Âu

Các nhà đàm phán Mỹ cho rằng, sự trở lại của Nga đối với thị trường khí đốt tự nhiên châu Âu sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ để Moscow đồng ý đàm phán ngừng bắn. (Nguồn: AA)

Nguồn tin cho biết, ý tưởng trên được các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đưa ra trong chuyến thăm Moscow và Kiev vào tháng 9 vừa qua.

Ý tưởng này bao gồm việc bán khí đốt của Nga thông qua một đơn vị trung gian của Mỹ để lách các lệnh trừng phạt của châu Âu và có thể tạo ra cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư Mỹ.

Ngoài ra, nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là cũng đang cân nhắc khôi phục hoạt động của đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Washington muốn coi đó là một thành tố tiềm năng của một thỏa thuận lớn hơn hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và những bất đồng kéo dài giữa Nga và các đồng minh châu Âu của Mỹ.

Các nhà đàm phán Mỹ cho rằng, sự trở lại của Nga đối với thị trường khí đốt tự nhiên châu Âu sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ để Moscow đồng ý đàm phán ngừng bắn.

Việc sử dụng mạng lưới đường ống từ thời Liên Xô chạy qua Ukraine sang châu Âu cũng sẽ mang lại cho Kiev nguồn doanh thu.

Các quan chức Nhà Trắng đề xuất Nga gửi số tiền thu được từ việc bán khí đốt này sang châu Âu vào một tài khoản ký quỹ thuộc thẩm quyền tài phán của một bên thứ ba, để Moscow không thể dùng số tiền đó cho cuộc chiến hiện nay.

Với châu Âu, Washington phác họa ý tưởng này như một cách để hạ giá năng lượng trước mùa Đông khi trữ lượng khí đốt của khu vực chạm mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.

(theo TASS)