Mỹ cân nhắc dùng 'Mẹ của các loại bom' để tập kích Iran, mục tiêu là các cơ sở chiến lược?

Quân đội Mỹ đang xem xét khả năng sử dụng bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B, còn được gọi là “Mẹ của các loại bom” (MOAB), trong những phương án tập kích Iran.

Thông tin được CNN công bố ngày 15/10, dẫn lời các quan chức am hiểu kế hoạch quân sự của Washington.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu quân đội xây dựng thêm phương án tấn công nhằm vào Iran, trong đó có nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu chiến lược.

Một số kế hoạch cũng đề cập khả năng sử dụng GBU-43/B để tập kích các cơ sở hạt nhân, bao gồm những công trình nằm sâu dưới lòng đất.

Các phương án này được xây dựng trong bối cảnh Washington cân nhắc những bước đi tiếp theo đối với Tehran.

Một quan chức Mỹ cho biết các kế hoạch có nhiều cấp độ khác nhau, từ những đòn tấn công hạn chế đến các chiến dịch quy mô lớn hơn.

Những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc nằm sâu dưới lòng đất đòi hỏi các loại vũ khí có sức công phá lớn.

Tuy nhiên, việc sử dụng bom MOAB để phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố vẫn gây nhiều tranh luận.

GBU-43/B được thiết kế chủ yếu để tạo ra sức công phá cực lớn trên diện rộng, chứ không phải bom xuyên phá chuyên dụng để đánh sập các công trình nằm sâu trong lòng núi.

Vì vậy, hiệu quả đối với những mục tiêu như cơ sở hạt nhân tại khu vực Núi Pickaxe của Iran vẫn là dấu hỏi.

GBU-43/B được Mỹ phát triển trong giai đoạn 2002-2003. Quả bom dài khoảng 9,17 m, đường kính 1,03 m và nặng gần 10 tấn.

Vũ khí chứa khoảng 8,5 tấn thuốc nổ, tạo ra sức công phá tương đương khoảng 11 tấn TNT.

Do kích thước lớn, bom được thiết kế để thả từ vận tải cơ C-130 Hercules hoặc máy bay tác chiến đặc biệt MC-130, thay vì oanh tạc cơ chiến lược.

Mỹ chỉ chế tạo 15 quả MOAB bên cạnh 2 quả thử nghiệm, với chi phí được ước tính khoảng 16 triệu USD mỗi quả.

Vũ khí này lần đầu được sử dụng trong chiến đấu ngày 13/4/2017, khi quân đội Mỹ tập kích mạng lưới đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

CNN nhận định nếu được triển khai tại Iran, GBU-43/B sẽ đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng.

Sức công phá lớn cũng làm dấy lên lo ngại về thương vong dân thường nếu bom được sử dụng gần khu dân cư.

Khi được hỏi về thông tin trên, Nhà Trắng từ chối bình luận về các kế hoạch quân sự nhạy cảm, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi lựa chọn nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.