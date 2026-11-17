Chip của Nvidia. Ảnh: TTXVN

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 16/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nvidia vào danh sách hơn 24 doanh nghiệp công nghệ được công nhận có vai trò chiến lược đối với quốc gia. Chương trình dự kiến được công bố trong vòng một tuần tới nhằm hỗ trợ các công ty Mỹ mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Chương trình “National Champions” của chính quyền Tổng thống Trump dự kiến dành một số ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, gồm đẩy nhanh thủ tục cấp phép xuất khẩu, hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài trợ liên bang. Chương trình được công bố cách đây một năm nhưng đến nay chưa có danh sách doanh nghiệp chính thức.

Theo The Wall Street Journal, Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI và Anthropic nằm trong số những công ty có thể được lựa chọn. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc trong những hợp đồng công nghệ ở thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 16/11, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang bất ngờ từ chức ngày 12/11 vừa qua giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư.

Cụ thể, cổ phiếu Nvidia giảm 1,2%, xuống còn 160,96 USD/cổ phiếu, sau khi công ty mất hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa trong tuần trước. Giá trị thị trường của Nvidia hiện giảm xuống dưới 4.000 tỷ USD, trong khi Apple vươn lên trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, đạt khoảng 5.200 tỷ USD. Đợt bán tháo diễn ra sau khi ông Huang, người đồng sáng lập Nvidia cách đây 33 năm, rời các vị trí CEO, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị.