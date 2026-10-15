Mỹ cân nhắc động thái mới với 'hạm đội bóng tối' nhưng không liên quan đến Nga

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Reuters ngày 14/10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" nhằm cắt giảm chi phí vận chuyển và gia tăng nguồn cung dầu từ vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin, đề xuất này sẽ cho phép các tàu đang chịu lệnh trừng phạt được vận chuyển các loại nhiên liệu "hợp pháp" – không bao gồm dầu từ Nga và Iran (vốn vẫn nằm trong diện bị trừng phạt). Các công ty muốn sử dụng những con tàu này sẽ phải xin phép Bộ Tài chính Mỹ.

Các nguồn tin trong ngành hàng hải cho biết, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế này khó có thể dẫn đến sự sụt giảm giá cước vận tải trên diện rộng. Ảnh: Azer News

Giá cước vận tải bằng tàu chở dầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine đã thúc đẩy lạm phát, đồng thời khiến dầu thô từ Mỹ trở nên quá đắt đỏ đối với các nhà máy lọc dầu tại châu Á, buộc họ phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Trung Đông và Mỹ Latinh.

Các nguồn tin trong ngành hàng hải chia sẻ với Reuters rằng, động thái này có thể bổ sung một số lượng nhỏ tàu cho các chuyến vận chuyển chặng ngắn qua eo biển Hormuz, tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển dầu tại khu vực Trung Đông diễn ra thuận lợi hơn, nhưng khó có khả năng dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về cước phí vận tải trên diện rộng.

Nguyên nhân là các công ty bảo hiểm tàu biển vẫn phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, vốn đang duy trì áp lực trừng phạt lên hàng trăm tàu bị cho là thuộc mạng lưới đang giúp Nga lách các hạn chế.

Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định rằng bất kỳ sự nới lỏng hạn chế nào đối với "hạm đội bóng tối" cũng sẽ không hỗ trợ Nga trong việc vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga cho đến tháng 4 năm sau.

Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các quốc gia châu Âu và một số thành viên Đảng Cộng hòa cùng phe với ông Trump tại Thượng viện Mỹ.

Giá dầu và nhiên liệu ở mức cao là một rủi ro đối với ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới, thời điểm mà Đảng Cộng hòa đang hy vọng duy trì quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Türkiye Today)