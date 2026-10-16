Mỹ cân nhắc các phương án tấn công cơ sở hạt nhân và năng lượng Iran

Theo thông tin được đề cập trong bản tin truyền hình, các phương án đang được cân nhắc có thể nhắm vào cơ sở năng lượng và những địa điểm hạt nhân được gia cố của Iran. Thời điểm tiến hành, nếu có, có thể trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Tuy nhiên, thông tin về thời điểm và mục tiêu tấn công chưa được xác nhận độc lập.

GBU-43/B, thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, nặng khoảng 9,8 tấn, dài khoảng 9,1 m và sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh. Loại bom này được thiết kế để phát nổ trên mặt đất, tạo ra sóng áp suất lớn trên diện rộng, thay vì xuyên sâu xuống lòng đất như các loại bom chuyên phá hầm ngầm. Vũ khí được thử nghiệm lần đầu năm 2003 và từng được Mỹ sử dụng trong chiến đấu tại Afghanistan năm 2017 nhằm vào một tổ hợp hang động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông tin về các phương án tấn công mới xuất hiện sau khi hình ảnh vệ tinh được cho là ghi nhận hoạt động trở lại tại Fordow và Natanz, hai cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Washington được cho là muốn phát đi thông điệp rằng việc xây dựng các cơ sở sâu dưới lòng đất không đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm trước sức mạnh không quân Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẵn sàng đối phó với nguy cơ xung đột, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trước đó và sử dụng sức ép kinh tế nhằm kích động bất ổn trong nước. Phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng ngày 15/10, ông cho rằng nước này đang phải đối mặt với lệnh phong tỏa nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Diễn biến trên cho thấy nguy cơ căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về chương trình hạt nhân, các biện pháp phong tỏa và những điều kiện nhằm giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.