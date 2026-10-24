Mỹ cấm xe BYD tại căn cứ quân sự ở nước ngoài

Căn cứ không quân Kadena của Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản sẽ cấm các phương tiện do hãng xe điện Trung Quốc BYD sản xuất ra vào từ ngày 26/10, do lo ngại camera, cảm biến và các công nghệ kết nối trên xe có thể thu thập thông tin nhạy cảm về cơ sở quân sự và hoạt động tác chiến. Đây được xem là lần đầu tiên một cơ sở quân sự Mỹ ở nước ngoài áp dụng biện pháp hạn chế này vì lý do bảo mật.

Theo thông báo ngày 23/10, căn cứ không quân Kadena sẽ bố trí nhân viên an ninh tại tất cả các cổng ra vào để ngăn xe BYD đi vào và yêu cầu các phương tiện này quay đầu. Lệnh cấm áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện do BYD sản xuất, bao gồm xe cá nhân, xe của nhà thầu và taxi.

Kadena là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Washington tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Nhật Bản và duy trì khả năng răn đe đối với Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Động thái trên xuất phát từ những lo ngại rằng các phương tiện điện hiện đại có thể thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh thông qua hệ thống camera, cảm biến, thiết bị định vị GPS và các công nghệ kết nối khác. Những dữ liệu này, nếu bị khai thác hoặc chuyển đến các bên không được phép, có thể làm lộ thông tin về cơ sở hạ tầng, hoạt động và nhân sự quân sự.

Hiện chưa có xác nhận về việc Mỹ sẽ mở rộng lệnh hạn chế xe BYD sang các căn cứ quân sự khác tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, quyết định tại Kadena cho thấy những lo ngại về bảo mật dữ liệu đang ngày càng tác động đến việc sử dụng công nghệ dân dụng tại các cơ sở quân sự, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục gia tăng.