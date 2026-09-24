Mỹ cấm vận hàng không, phái đoàn Iran về nước bằng cách nào?

Mỹ cô lập hàng không Iran trên toàn cầu. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Bessent nói hôm 23/9: “Trong khuôn khổ Chiến dịch Cô lập kinh tế, hôm nay chúng tôi đang gây sức ép với Iran ở mức độ chưa từng thấy”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết chiến dịch đang ảnh hưởng đến các đường bay quốc tế của Iran, khiến hơn 80 - 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.

Ông Bessent cũng cảnh báo các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các thực thể khác hỗ trợ Iran rằng Washington sẽ nhắm mục tiêu vào hoạt động và tài khoản ngân hàng của họ.

“Chúng tôi đã tuyên bố rất rõ với thế giới rằng dù là các nhà tài chính, những người làm ăn với Iran hay những người cung cấp hàng hóa cho Iran, chúng tôi biết các bạn là ai và chính các bạn cũng biết điều đó”, ông Bessent nói. Quan chức này mô tả chiến lược của Mỹ là sự kết hợp giữa hành động quân sự, phong tỏa hải quân và sức ép tài chính.

“Chúng tôi đã có 6 tuần hoạt động quân sự. Chúng tôi có lệnh phong tỏa và giờ đây là một nỗ lực chưa từng có nhằm siết chặt và cắt đứt nguồn oxy tài chính của họ”, ông Bessent cho hay.

Bộ trưởng Bessent cho biết chiến dịch gây sức ép của Washington có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Theo ông, Mỹ đang hướng tới một trong ba kết quả có thể xảy ra là chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran, người dân Iran nổi dậy hoặc một thỏa thuận theo đó Tehran tuân thủ các cam kết của mình.

Ông Bessent cũng cho biết Mỹ từng tìm cách đạt thỏa thuận với Iran hồi đầu năm, nhưng cáo buộc Tehran sau đó gia tăng các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz. “Nếu có một thỏa thuận, tôi đảm bảo họ sẽ tuân thủ thỏa thuận đó”, ông nói.

Mỹ phát động Chiến dịch Cô lập kinh tế hồi tháng 8 nhằm bao vây Iran về kinh tế, đồng thời nhắm vào các công ty, tổ chức tài chính và những thực thể hỗ trợ Tehran né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kể từ đó, Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng phạm vi chiến dịch, nhắm vào mạng lưới hàng không Iran, các tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng liên quan đến tiền điện tử.