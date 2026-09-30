Mỹ cấm nhập hàng hóa Canada trị giá gần 1 tỷ USD

Danh mục mới bao gồm nhiều loại đồ uống có cồn như bia, vang sủi, rượu brandy, rượu sake và các dòng rượu mạnh khác; một số sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa tháo gỡ được bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới. Việc chuyển từ áp thuế cao sang cấm nhập khẩu hoàn toàn đánh dấu bước siết chặt mới của Washington đối với một số mặt hàng Canada.

Chỉ vài giờ trước khi các biện pháp mới có hiệu lực, ông Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận thương mại với Canada có thể đạt được trong khoảng “3 hoặc 4 tuần tới”.

Một số sản phẩm sữa của Canada nằm trong danh mục Mỹ cấm nhập khẩu lần này. Ảnh: CBC

Lệnh cấm là diễn biến tiếp theo trong chuỗi biện pháp thương mại trả đũa giữa hai nước thời gian gần đây.

Ngày 22-8, Mỹ áp thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD, tương đương 19,4 tỷ USD. Đáp lại, từ ngày 8-9, Canada áp thuế trả đũa ở các mức 15%, 25% và 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá tương đương 27,6 tỷ CAD.

Danh mục của Canada trải rộng từ thép, sản phẩm sữa đến thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và một số sản phẩm điện tử.

Giới chuyên gia nhận định xét về giá trị thương mại trực tiếp, nhóm hàng bị cấm tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại Mỹ - Canada khoảng 880 tỷ USD, đặc biệt nếu so với các nhóm hàng lớn như ô tô, thép, nhôm và năng lượng.

Tác động kinh tế trước mắt có thể ở mức hạn chế, bởi nhiều mặt hàng trong danh sách cấm trước đó đã chịu thuế 50%. Tuy nhiên, việc chuyển từ áp thuế sang cấm nhập khẩu hoàn toàn cho thấy căng thẳng thương mại đã bước sang mức độ mới. Bế tắc có thể còn kéo dài, bởi các biện pháp hiện nay chưa chắc đủ sức tạo ra xáo trộn kinh tế buộc hai bên sớm quay lại bàn đàm phán.

Ông Jacob Jensen, Giám đốc chính sách thương mại tại Viện Nghiên cứu chính sách công có trụ sở tại Washington, D.C., cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến nỗ lực gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Canada đến nay vẫn phản ứng tương đối thận trọng. Văn phòng Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc cho biết, Chính phủ Canada tiếp tục tập trung bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong nước, đồng thời củng cố sức mạnh kinh tế nội địa và đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại quốc tế.

Việc lệnh cấm mới có hiệu lực trong khi Mỹ vẫn phát tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận trong vài tuần tới cho thấy quan hệ thương mại Canada - Mỹ đang vận động theo hai chiều: sức ép tiếp tục gia tăng, nhưng cánh cửa đàm phán chưa khép lại.

Với Ottawa, diễn biến này càng làm rõ yêu cầu giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa thương mại.