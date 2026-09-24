Mỹ cam kết nghĩa vụ quốc phòng với Saudi Arabia, Houthi dọa đóng Bab al-Mandab

Trả lời báo giới tại New York ngày 23/9 khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có cân nhắc hành động thêm nhằm vào lực lượng Houthi hay không, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ có một thỏa thuận quốc phòng “rất chặt chẽ” với Saudi Arabia và sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận.

Ông Rubio không tiết lộ những phương án quân sự mà Tổng thống Trump có thể lựa chọn, song khẳng định Saudi Arabia là đối tác quốc phòng chiến lược của Mỹ. Theo ông, Washington đã đưa ra các cam kết với Riyadh và đang thực hiện những cam kết đó. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump có nhiều phương án để lựa chọn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia đối mặt với những lo ngại về an ninh sau một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington đang theo dõi sát các vụ tấn công mới nhất nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời đánh giá các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực là “rất đáng lo ngại”.

Trong khi đó, Lực lượng Houthi cũng vừa lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 52 cuộc không kích tại Yemen trong vòng 24 giờ qua. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết các máy bay chiến đấu F-15 và Typhoon của Saudi Arabia đã tấn công 5 tỉnh của Yemen gồm Hodeidah, Taiz, Al-Bayda, Marib và Saada. Theo Houthi, các cuộc không kích khiến một số người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương, đồng thời gây hư hại cho mạng lưới viễn thông, trường học, cầu đường.

Lực lượng Houthi cũng cảnh báo sẽ coi các lợi ích của Mỹ tại khu vực là mục tiêu nếu Washington hỗ trợ Riyadh bằng các cuộc không kích hoặc hỗ trợ trên không. Nhóm này tuyên bố Houthi có thể nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Saudi Arabia, Biển Đỏ, Vịnh Aden, Biển Arab và Ấn Độ Dương, đồng thời đe dọa đóng cửa eo biển Bab al-Mandab đối với tàu Mỹ.