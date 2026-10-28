Mỹ cam kết cho vay tối đa 5 tỷ USD để nâng công suất điện hạt nhân

Ngày 27/10/2026, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) thông báo Văn phòng Tài trợ Năng lượng (EDF) đưa ra cam kết cho vay có điều kiện trị giá tối đa 5 tỷ USD để hỗ trợ Constellation Energy nâng công suất và hiện đại hóa các nhà máy điện hạt nhân tại ba bang Illinois, Maryland và Pennsylvania.

Theo DOE, chương trình đầu tư dự kiến bổ sung gần 1,1 GW công suất phát điện từ các cơ sở hiện hữu, góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại những khu vực thuộc hệ thống truyền tải PJM Interconnection và Midcontinent Independent System Operator (MISO).

Các dự án nằm trong kế hoạch nâng cấp 8 nhà máy điện hạt nhân của Constellation Energy, gồm Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle và Quad Cities tại Illinois; Calvert Cliffs tại Maryland và Limerick tại Pennsylvania.

Thay vì xây dựng toàn bộ nhà máy mới, Constellation Energy hướng tới khai thác hiệu quả hơn cơ sở hạ tầng đang vận hành. Phương án này được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung điện mà không phải triển khai các dự án xây dựng nhà máy từ đầu.

Bộ Năng lượng Mỹ ước tính lượng điện bổ sung từ chương trình tương đương nhu cầu sử dụng của hơn 930.000 hộ gia đình. Các khoản đầu tư cũng được kỳ vọng hỗ trợ hơn 10.000 việc làm liên quan đến quá trình triển khai dự án tại hệ thống nhà máy của Constellation.

Nhà máy điện hạt nhân Braidwood tại bang Illinois, Mỹ, thuộc hệ thống cơ sở được xem xét hỗ trợ nâng công suất theo cam kết cho vay có điều kiện tối đa 5 tỷ USD của Bộ Năng lượng Mỹ. Ảnh: Constellation Energy.

Tuy nhiên, những con số trên là ước tính do cơ quan quản lý công bố, chưa phản ánh kết quả thực tế về sản lượng điện hoặc số việc làm đã được tạo ra.

Khoản tài trợ nằm trong nỗ lực thúc đẩy chương trình UPRISE, được DOE triển khai từ tháng 3/2026 nhằm tăng năng lực phát điện hạt nhân thông qua việc tận dụng các lò phản ứng hiện có.

Chương trình gắn với mục tiêu tạo thêm 5 GW công suất điện hạt nhân của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo thông tin DOE công bố ngày 27/10, khoảng 95% mục tiêu này đã được xác định thông qua các dự án nâng công suất và khôi phục hoạt động nhà máy.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng việc nâng công suất các cơ sở hạt nhân hiện hữu là một trong những giải pháp tăng nguồn cung điện ổn định, đồng thời hỗ trợ an ninh năng lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Về kỹ thuật, nâng công suất nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi đánh giá khả năng vận hành của lò phản ứng, thiết bị phát điện, hệ thống làm mát, điều khiển và các điều kiện an toàn. Tùy từng dự án, việc tăng công suất còn có thể kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng truyền tải và đấu nối lưới điện.

DOE cũng cho biết cam kết tài trợ có phương án mở rộng sang những dự án nâng công suất khác tại các cơ sở của Constellation trong tương lai.

Đáng chú ý, khoản vay tối đa 5 tỷ USD hiện mới dừng ở giai đoạn cam kết có điều kiện. Constellation phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, môi trường và tài chính trước khi hai bên ký kết hồ sơ tài trợ chính thức và tiến hành giải ngân.

Do đó, công bố ngày 27/10 chưa đồng nghĩa doanh nghiệp đã nhận được nguồn vốn hoặc gần 1,1 GW công suất bổ sung đã đi vào vận hành. Tiến độ thực tế vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục và triển khai từng dự án.