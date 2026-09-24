Mỹ cam kết cấp thêm 267 triệu USD ứng phó dịch Ebola tại Trung Phi

Cam kết tài chính mới này nâng tổng số tiền đóng góp từ chính quyền Tổng thống Trump cho công tác ứng phó dịch bệnh lên mức 886 triệu USD, bao gồm 107 triệu USD do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cung cấp bên cạnh các nguồn kinh phí từ Bộ Ngoại giao nước này. Thông báo chính thức được đưa ra tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thông qua khoản hỗ trợ này, phía Mỹ kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm cam kết tài trợ từ các quốc gia khác nhằm hướng tới mục tiêu huy động quốc tế 2 tỷ USD, chủ yếu phục vụ công tác phòng chống dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nguồn ngân sách bổ sung sẽ được phân bổ để xây dựng các trung tâm điều trị, trang bị công cụ chẩn đoán và cung cấp vật tư y tế cùng các biện pháp đối phó cho lực lượng y tế đang cắm chốt tại hiện trường. Giới chức Mỹ nhấn mạnh đây là giải pháp thiết yếu nhằm dập tắt đợt bùng phát ngay từ nguồn phát bệnh.

WHO tuyên bố dịch Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp quốc tế. Ảnh: GI

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Tính đến nay, chính quyền Mỹ đã cung cấp 887 triệu USD viện trợ y tế và nhân đạo trực tiếp để chống lại đợt bùng phát dịch Ebola". Tuyên bố cũng đưa ra lời kêu gọi "các quốc gia có năng lực hãy tăng cường chia sẻ gánh nặng để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thời điểm hiện tại".

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào tháng trước đã phát động chiến dịch kêu gọi quyên góp bổ sung 1,1 tỷ USD viện trợ trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng sang các vùng đất mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo theo cảnh báo từ tổ chức Bác sĩ không biên giới.

Đợt bùng phát Ebola hiện tại được phát hiện từ tháng 5 và xuất phát từ chủng virus Bundibugyo. Theo báo cáo ngày 10/9 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 7/9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 6.757 ca nhiễm xác nhận và 3.267 ca tử vong trên địa bàn 61 vùng y tế thuộc 6 tỉnh.

Số liệu cập nhật sau đó từ giới chức y tế địa phương cho thấy dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người và khiến 7.500 người nhiễm bệnh từ giữa tháng 5, trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo và là đợt dịch gây tử vong cao thứ hai trên thế giới sau đại dịch Tây Phi giai đoạn 2014–2016.

WHO đánh giá mức độ rủi ro vẫn ở mức rất cao tại Cộng hòa Dân chủ Congo và mức cao đối với các nước láng giềng, trong khi vắc-xin Ervebo hiện chỉ được triển khai theo quy trình nghiên cứu do chưa xác định rõ hiệu quả đối với chủng Bundibugyo.