Mỹ cấm cơ quan chính phủ dùng AI DeepSeek, Trung Quốc phản ứng gay gắt

Ngày 19/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố lệnh cấm các cơ quan dân sự liên bang sử dụng và mua sắm sản phẩm, dịch vụ của DeepSeek, công ty khởi nghiệp AI hàng đầu Trung Quốc. Các cơ quan này phải loại bỏ công nghệ của DeepSeek và các đơn vị liên kết khỏi hệ thống công nghệ thông tin, kể cả những sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được phát triển dựa trên công nghệ của hãng.

DeepSeek là một nền tảng AI tiên tiến được phát triển bởi một công ty công nghệ Trung Quốc. ﻿Ảnh: Unsplash

Quyết định được ban hành từ ngày 24/7 và chính thức công bố trên Công báo Liên bang Mỹ vào ngày 20/10. Lệnh cấm áp dụng đối với các cơ quan dân sự liên bang, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, nhưng không bao gồm các hệ thống thuộc Bộ Quốc phòng. Đây không phải lệnh cấm DeepSeek trên toàn lãnh thổ Mỹ.

DHS cho rằng các mô hình AI của DeepSeek tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh, đặc biệt là khả năng dữ liệu nhạy cảm của chính phủ Mỹ bị chuyển đến Trung Quốc. Washington cũng lo ngại việc sử dụng các mô hình này có thể tạo điều kiện thu thập thông tin tình báo liên quan đến công dân và cơ quan chính phủ Mỹ.

Phản ứng trước quyết định của Washington, ngày 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.

Bà Mao Ninh đồng thời chỉ trích Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế và thương mại.

Đây không phải lần đầu tiên DeepSeek đối mặt với các biện pháp hạn chế từ Washington. Kể từ khi công ty thu hút sự chú ý toàn cầu vào đầu năm 2025 nhờ các mô hình AI có chi phí phát triển và vận hành cạnh tranh, nhiều cơ quan Mỹ đã siết chặt việc sử dụng công nghệ của hãng. Bộ Thương mại Mỹ từng hạn chế DeepSeek trên các thiết bị chính phủ, trong khi một số cơ quan quốc phòng và tình báo cũng áp dụng những biện pháp tương tự.

Động thái mới nhất diễn ra giữa lúc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực AI. Washington duy trì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến và thiết bị sản xuất bán dẫn sang Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh gần đây đề xuất những hạn chế mới đối với hoạt động xuất khẩu một số mô hình AI hiện đại.

Dù căng thẳng công nghệ chưa hạ nhiệt, hai nước gần đây vẫn ghi nhận một số tiến triển trong hợp tác quản trị AI, bao gồm đề xuất xây dựng cơ chế thông báo các sự cố liên quan đến an ninh quốc gia.