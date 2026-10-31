Mỹ cấm các phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định thiết bị điện tử cho thị trường Mỹ

Người dân sử dụng điện thoại di động trên đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29-10-2026 (Ảnh minh họa)

Theo FCC, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm 2028, áp dụng đối với các phòng thí nghiệm và tổ chức chứng nhận tại những quốc gia không có thỏa thuận công nhận lẫn nhau với Mỹ.

Trung Quốc hiện không nằm trong danh sách các nước có thỏa thuận này với FCC.

FCC ước tính khoảng 82% thiết bị được chứng nhận tại Mỹ hiện được thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm được công nhận ở Trung Quốc.

Các thiết bị này bao gồm điện thoại thông minh, máy ảnh, bộ định tuyến, thiết bị truyền thông và nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng khác.

FCC cho rằng các cơ sở thử nghiệm đóng vai trò là "cửa ngõ quan trọng" đối với hạ tầng viễn thông Mỹ, đồng thời có thể tiếp cận những thông tin kỹ thuật nhạy cảm về sản phẩm nhiều tháng trước khi chúng được đưa ra thị trường.

Cơ quan này cho biết quá trình rà soát bắt đầu từ năm 2024 sau khi phát hiện tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vận hành một phòng thí nghiệm được FCC công nhận.

Trước đó, Washington đã đưa Huawei cùng một số doanh nghiệp Trung Quốc khác vào danh sách hạn chế với lý do lo ngại về an ninh.

FCC cũng cho rằng biện pháp mới sẽ góp phần bảo vệ ngành công nghệ Mỹ trước xu hướng chuyển hoạt động sản xuất và thử nghiệm thiết bị điện tử ra nước ngoài.

Phản ứng trước quyết định này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun chỉ trích Mỹ "mở rộng khái niệm an ninh quốc gia" và sử dụng quyền lực nhà nước để gây sức ép với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các biện pháp của Washington gây cản trở hoạt động thương mại bình thường giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời đi ngược lại lợi ích của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

"Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình" - ông Guo Jiakun nói.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30-10, Bộ Thương mại Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định FCC cấm các phòng thí nghiệm Trung Quốc thử nghiệm thiết bị điện tử để sử dụng tại Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp đối phó cần thiết nếu phía Mỹ tiếp tục hành động đơn phương.

Theo SCMP, AFP