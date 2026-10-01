Mỹ cải tổ quân đội, thích ứng với chiến tranh hiện đại

Trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, phần lớn các hành khách được xác định là công dân Israel. Mặc dù một số chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng vụ việc này đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về lỗ hổng an ninh, trong bối cảnh các đối thủ của Israel có nhiều động cơ để thực hiện những cuộc tấn công gây thương vong lớn nhắm vào công dân nước này.