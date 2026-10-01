Mỹ cải tổ quân đội, thích ứng với chiến tranh hiện đại
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 thông báo kế hoạch cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc trong quân đội, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm định hình lực lượng vũ trang trước những thay đổi trong chiến tranh hiện đại. Một trong những trọng tâm là Dự án Meridian - nghiên cứu tương lai của chiến tranh, với sự tham gia của tỷ phú Elon Musk.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-cai-to-quan-doi-thich-ung-voi-chien-tranh-hien-dai-420210.htm